Recept van de dag: pompoen-appelsoep

Nog even over die appels, dit weekeinde is er bij ons in Cothen Appelplukdag. Dat speelt zich af bij de Kersenhut. Maar ik tikte even Appelplukdag in op de computer en toen bleek dat er in het hele land appelplukdagen zijn. Sommige streken beginnen volgende week, andere zijn iedere zaterdag in september. Zit je nou zielig opgesloten in of rond de Randstad, kom dan eens kijken en eet voor de gelegenheid eens een echt rijpe appel. Wat een feest. En dan thuis maak je deze appel-pompoensoep.