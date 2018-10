Op dit cruiseschip is het onmogelijk je te vervelen

De Bliss is de belichaming van de ultieme cruisedroom. De 330 meter lange boot biedt een dynamisch leven in een drijvende stad met wisselend uitzicht. Het scala aan vermaakmogelijkheden is vrijwel onuitputtelijk.

In totaal heeft de Bliss negentien verdiepingen. Op de lagere dekken bevinden zich veel restaurants, de bioscoop, het casino en het Bliss-theater. Elke avond zijn daar shows te zien zoals de Broadway-musical Jersey boys met veel glitter en glamour en meezingmuziek.

Na het optreden kun je een afzakkertje nemen in de Sugarcane Mojitobar of in de Maltings Whiskey bar. Sigarenliefhebbers gaan naar de Humidor-lounge, wie gek is op een ijsje kan terecht bij Dolce Gelato.

Op de bovenste verdiepingen heb je vanuit het observatorium een prachtig uitzicht over de zee en de voorbijtrekkende oevers. Behalve het uitzicht verschilt ons onderkomen niet van een vijfsterrenhotel. Met verschillende zwembaden, zonnedekken en ultraluxe spa- en welnessruimtes. Op het bovenste deel van de Bliss hebben gasten in het super-de-luxe premiumdeel ’The Haven’ zelfs een eigen butler.

Megazwembaden en zonnedek tegen het decor van de skyline van Seattle.

Op het schip tref je ook een kleine kegelbaan, een disco en een taxfreeshop. Ook schijnen er tafeltennistafels te zijn en kun je op het bovenste dek lasertaggen. Naast de kartbaan bevindt zich een waterpretpark met duizelingwekkende waterglijbanen. Voor elke leeftijd is er wel wat.

Mocht je alle entertainment beu zijn, dan kun je de hele dag in een van de zestien restaurants terecht.