We slapen meer dan ooit

Dat is een opmerkelijke uitkomst van een Brits onderzoek van de universiteit van Oxford. We slapen ’s nachts zelfs gemiddeld 43 minuten langer, zo schrijft The Independent.

De onderzoekers konden goed vergelijken omdat in 1974 het slaapgedrag van 15.000 mensen uitgebreid was bekeken. In 1974 sliepen we gemiddeld 7.23 uur. Diezelfde vraag werd vorig jaar weer gesteld. Nu blijkt dat we een half uur eerder gaan slapen (23.20 uur) en een kwartier later wakker worden (7.20 gaat de wekker).

Werklozen slapen zelfs een uur meer en gepensioneerden 27 minuten.

De onderzoekers van Oxford noemen recente studies waaruit blijkt dat we steeds minder slapen grote onzin. Daar wordt meestal gevraagd hoeveel uur we ’denken’ te slapen. Maar mensen onderschatten de slaapuren, omdat ze hun actieve uren óverschatten.

Slapen we langer omdat we uitgeput zijn juist door de stress en alle schermen? Oxford gaat verder uitzoeken wat de oorzaak is.