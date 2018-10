Op oorlogspad in de Ardennen

Glooiende heuvels, groene bossen, glinsterende riviertjes. Op goed 2,5 uur liggen de Ardennen, een heerlijke bestemming voor kampeerders. Het is een gebied boordevol historie. In zo’n vredig landschap kun je je nauwelijks voorstellen wat zich hier decennia geleden afspeelde.

De Ardennen waren het decor van een enorm strijdtoneel in de Tweede Wereldoorlog, waarbij Hitler de opmars van de geallieerde troepen tevergeefs probeerde te stoppen na hun landing op de Normandische kust tijdens D-day. In de barre winter van 1944-’45 sneuvelden meer dan 40.000 militairen, sommigen slechts 18 jaar oud. Daarmee was het een van de bloedigste veldslagen uit WOII. Geen wonder dat het in de Ardennen wemelt van de herdenkingsmonumenten en musea. Vanaf de camping kun je interessante excursies maken en je kunt zelfs deelnemen aan speciale Battlefieldtours die voeren langs belangrijke plekken.

"Duitse Königstiger in La Gleize monster van 69.000 kilo"

Campingtip

Parc La Clusure is een 4,5-sterren familiecamping in de Ardennen.

Langs het terrein (300 plaatsen) stroomt het ondiepe riviertje de Homme. Zwembad, bistro, luxe restaurant en bruin café met Belgische-bierproeverijen. Animatieprogramma voor kinderen en uitgebreide activiteiten voor tieners: mountainbiken, abseilen, paintball, kampvuuravonden en spooktochten. Gratis wifi.

parclaclusure.be

Tanks spotten

In de Ardennen wemelt het van de verlaten tanks. In Grandmenil, Celles en Houffalize staan bijvoorbeeld drie Duitse Panther-tanks. In La Roche-en-Ardenne kun je zowel een Britse Destroyer M10 als een Amerikaanse Sherman-tank bewonderen. Een bijzondere is de Duitse Königstiger in La Gleize: een monster van 69.000 kilo met pantserplaten tot twintig centimeter dik. De Duitsers moesten ’m achterlaten omdat de brandstof op was.

Omsingeld door nazi ’ s

Het Bastogne War Museum is in de vorm van een ster gebouwd. Hier kom je alles te weten over de ’Battle of the Bulge’, waarbij de geallieerden in Bastogne volledig door de Duitsers waren omsingeld. Moderne 3D-technieken laten zien hoe ze tóch de Duitse overmacht kon verslaan. Films en foto’s tonen de barre winterse omstandigheden waaronder de soldaten moesten vechten.

bastognewarmuseum.be

Het stervormige Mémorial du Mardasson bij Bastogne. Ⓒ foto Jean Luc Flemal

Originele ’Enigma’

Een enorme collectie geweren, pistolen en revolvers vind je in het Musée de la Bataille des Ardennes in La-Roche-en-Ardenne. Hier staat het beroemde decodeerapparaat ’Enigma’ dat de Duitse Wehrmacht gebruikte om geheime berichten te vertalen. Op drie verdiepingen staan 120 poppen in uniformen van de Amerikaanse, Engelse, Schotse en Duitse troepen. Zoals de gevechtsjas van luitenant-kolonel Cathaert: de bevelhebber van het 7th Bataljon Black-Watch, die op 11 januari 1945 La Roche-en-Ardenne van de Duitsers bevrijdde.

batarden.be

Militaire begraafplaatsen

Tijdens het Ardennenoffensief sneuvelden 40.000 soldaten. Er zijn dan ook ook veel geallieerde militaire begraafplaatsen zoals bij Hotton, Hombourg en Neupré. Ook voor Duitse militairen zijn er begraafplaatsen, zoals in Eupen. Tijdens een ’Battlefieldtour’ (vanaf 12 jaar) kun je de slagvelden bezoeken.

battlefieldtours.nu en regjans.com

Massamoord herdacht

Baugnez 44 is een vrij nieuw museum net buiten Malmedy. Een eerbetoon aan 84 Amerikaanse militairen die op 17 december 1944 door een SS-Kampfgruppe werden ontwapend en geëxecuteerd in een weiland, op de kruising van Baugnez, vlakbij Malmedy. Een paar militairen overleefde door zich dood te houden. Ze doen hun relaas in een film die in het museum wordt vertoond.

baugnez44.be

Zo kom je er

Camping Parc La Clusure ligt aan de Chemin de la Clusure 30 in Bure (gemeente Tellin, postcode 6927), België. Route vanaf Brussel: rijksweg A4 (E411), vervolgens afslag 23a Tellin. Hou Tellin aan en vervolgens Bure. Volg de campingborden.

Vanaf Maastricht: A25 langs Luik, vervolgens N63, N836 en N803 naar Tellin. Volg de campingborden.