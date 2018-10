’Ik zorg al 30 jaar voor m’n Ford Model A Roadster’

’Ik zocht een klassieke tweezits cabriolet om te restaureren. In de buurt vond ik een Morris Cabriolet uit 1939 die voor mijn neus werd verkocht. „Ik heb ook nog een A-Ford Roadster’”, zei de garagist. „Alleen staat hij in Denver, Colorado”, voegde hij daaraan toe.

Op de foto’s zag de Ford er redelijk uit. Ik vond het model mooi en was meteen weg van de dicky seat, het uitklapbare ’schoonmoederbankje’ achterin. Ik heb de gok gewaagd en de auto van de foto gekocht.

Toen hij in de haven van Antwerpen werd afgeleverd, zag ik pas echt hoe hij eraan toe was. Op het eerste oog viel het mee. Toch heeft de restauratie twee jaar geduurd. Alles is uit elkaar geweest. De body is onder handen genomen door een plaatwerker en professioneel gespoten. De motor, het chassis en de remmen heb ik samen met een vriend in orde gemaakt.

Sinds de restauratie doen mijn vrouw Els en ik regelmatig mee aan toerritten, oldtimerfestivals en concours d’elegance. Vroeger gingen we gekleed in de stijl van de jaren dertig. Mijn vrouw zocht bijpassende jurken, hoeden en kostuums uit de periode dat de Ford nieuw was. Daar hebben we een aantal keren prijzen mee gewonnen. Ondertussen ben ik 76 en de gein van het verkleden is er wat van af, maar we gaan nog altijd graag naar evenementen.

Afgelopen zomer hebben we een toerrit van 140 kilometer gemaakt. Hij rijdt maximaal 70-75 km per uur, er zit geen rem- of stuurbekrachtiging op en je moet doubleclutchen om te schakelen. Voor een auto uit 1929 is hij wel heel betrouwbaar. Onderdelen kun je gewoon bestellen en reparaties zijn prima zelf te doen.

Na deze Ford heb ik verschillende auto’s en motorfietsen gerestaureerd. Die heb ik weer verkocht, want het volgende project is altijd het leukst, maar met de Ford heb ik ’iets’. Volgend jaar wordt hij negentig en heb ik hem dertig jaar. Dan is het dubbel feest.”

Eigenaar

Walther Janssen (76), gepensioneerd

Auto

Ford Model A Roadster

Bouwjaar

1929

Geschatte waarde

30.000 euro

Motor

3,2-liter viercilinder-motor, 40 pk

Topsnelheid

Ca. 75 km/u

Toekomstplannen

„Feest vieren als hij 90 wordt.”