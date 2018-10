Nazomerkip

Dragon doet mij altijd aan draak denken en draken aan dinosauriërs en dinosauriërs aan kippen want vogels zijn eigenlijk de dino’s die de grote opruiming na de meteoriet inslag hebben overleefd. Toen moest de mensheid nog van een soort muis in aap evolueren. Ja, daar is de warme nazomer voor, mijmeren.

Bak de filets in de boter rondom prachtig bruin. Klein scheutje witte wijn erbij en deksel op de pan en 8 minuten rustig gaar laten worden. Haal de kip uit de pan en zet warm weg. Nog een scheut wijn in de pan en schraap al het lekkers van de bodem los. Doe de room erbij en breng aan de kook en dan kies je Indonesische cubebe peper.

Staartpeper heet het ook wel. Heerlijk, een beetje kruidig, licht nootmuskaat, van smaak. Nog wat witte peper erbij en dan de verse dragon. Die moet heel even maar meekoken. Net zacht zijn. Leg het kippenvlees terug in de saus, warm nog even door en serveer met de rijke lach van deze mooie nazomer. In het glas een Grevensteiner ongefilterd oerpilsner. Voor de perfectie.

Nodig voor vier personen:

•4 kipfilets

•4 takken verse dragon

•60 gr boter

•150 ml witte wijn

•150 ml crème fraîche

•zout en twee soorten peper