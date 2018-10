Geheime overnachtingsplek in de Ardennen

Sommige hotelletjes zijn zo speciaal dat je ze eigenlijk niet met anderen wilt delen. Anderzijds is het zonde om níet aan de grote klok te hangen dat je er elk jaar minstens één fantastische nacht doorbrengt.

Hotel O’Mal Aimé in het Belgische Stavelot is zo’n hotel. Op slechts drie kwartier rijden van Maastricht waan je je er als God in Frankrijk. Al is het alleen maar omdat er uitsluitend Frans wordt gesproken én gegeten.

Want wie van lekker eten houdt, komt er aan zijn trekken. Op Facebook staat het geheel biologische driegangenmenu – met weer drie keuzes in elke gang – elk weekeinde uitgeschreven. Zoals Ardenner Paté; risotto met twee soorten zalm; lasagne met kikkerbilletjes. Of toch de gegrilde roodbaarsfilet?

Als toetje zijn daar panacotta met aardbeien en tijm, hazelnoot-chocoladeschuimtaart of Belgische kazen. Alles huisgemaakt voor slechts 35 euro. Met bijpassende wijnen. Alleen al voor het fantastische eten zou je er nóg vaker naartoe willen.

In O Mal Aimé hangt een fijne, ongedwongen sfeer. De kamers zijn eenvoudig, maar schoon en fris. Het hotel ligt midden in het centrum van Stavelot, een middeleeuws stadje in het hart van de Hoge Ardennen. In het onlangs gerenoveerde hotel dat 110 jaar oud is, woonde ooit Guillaume Apollinaire wiens gedichten overal in het hotel hangen. De acht kamers worden bezet door voornamelijk wandelaars en fietsers. Op loopafstand liggen bezienswaardigheden zoals de Oude Abdij en het museum. Je wandelt zó de fraaie natuur in.

De chef-kok van het hotel zorgt elke morgen voor een uitgebreid ontbijt met knapperige broodjes, een eitje en lokaal beleg zoals Trappistenkaas en Ardennerham. Want tja, we komen voornamelijk voor het eten. Al wandelen en fietsen we natuurlijk ook om al die calorieën er weer afte krijgen!

In ’t kort

Interieur

Eenvoudig, kleurrijk, comfortabel en schoon.

Ligging

In Stavelot, midden in de Ardennen, vlakbij Plopsa Coo en het circuit.

Service

Hele week open, het restaurant alleen van vrijdag t/m zondag.

De voertaal (ook van de website) is Frans.

Praktisch

Elke kamer heeft een tweepersoonsbed, een toilet en een douche.

http://www.omalaime.be/