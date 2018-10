Lezers blikken terug: die harigejaren 70

Een beetje een gok: hebben Toen-lezers wel zin om een foto van zichzelf met een kapsel uit de harige jaren 70 op te sturen? Nou en of! Net als zijzelf heb ik erg moeten lachen om alle opgestoken krullen, kroescreaties, matjes en vreemdsoortige golven.

Zouden we over veertig jaar ook zo moeten lachen om de haarmode van nu? Of waren de jaren 70 misschien echt exceptioneel?

Zelf had ik een superglad pagekapsel. Elke ochtend was ik een hele tijd bezig met een krultang om alles naar binnen te rollen zodat er geen haartje verkeerd zat.

Annie Erben stuurt een mooie foto van haar afro-look uit die jaren. „Gecreëerd met een speciale afro-kam. Het nadeel was de brommerhelm. Als ik naar de disco ging, moest ik na aankomst eerst weer mijn haar doen, want dat zat dan helemaal plat.”

Van Theo Stijnen een heel herkenbaar familieplaatje. De twee broers Stijnen met vrij lang sluik haar, zijn zusje met zo’n fijne ’vleugel’ aan de zijkant en zijn moeder moet een toupeerkam hebben gehad, met die fraaie bol bovenop.

Kees Rietdijk

Karel Bekker stuurt een foto van hét jongens- en mannenkapsel uit die jaren: lang en extreem sluik. Oftewel plat. Hij schrijft: „Begin jaren 70, net terug van een rit van een paar weken door Europa met mijn Puch Skyrider. Kan er een boek over schrijven!”

Dat decennium was vooral véél qua haar. Veel krullen, veel opgestoken haar, veel baarden, volle snorren, veel kroes, veel Carmen-krulsets om de felbegeerde Farah Fawcett-look te verkrijgen. Lang, natuurlijk, en wildgroei gaf helemaal niets, integendeel.

Als kind had je weinig in te brengen. Zoals lezer Kees Rietdijk schrijft bij een kinderfoto waarop hij aandoenlijk hulpeloos de lens in staart: „Ik weet niet wat voor kapsel dit was, maar ik moest het er maar mee doen.”

Jacqueline Stuivenberg liet zichzelf in 1974 een kroeskapsel aanmeten (waarschijnlijk met een permanentje). „Toen ik thuis aanbelde, deed mijn vader open en vroeg wat ik wilde. Hij herkende mij niet eens!”

Karel Bekker

Miluska van der Werff Dias stuurt een prachtige foto van haar ouders Gerard en Cisca tijdens hun trouwdag: haar moeder is mooi ’jaren 70’ gekapt met een glanzende krullenmassa achterop het hoofd.

Lezeres Angel Wind vond die jaren zo slecht nog niet qua kapsels. „Je ziet nu een dochter, lang haar, fietsen met haar vader. Je denkt tenminste dat het haar vader is. Totdat je omkijkt en ziet dat het ma met pittig stekeltjeshaar is... Vroeger hadden zulke vrouwen een watergolfje. Beter dan onvrouwelijke korte stekels!”

Volgende week: het Museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn.