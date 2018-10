Als de apotheken leeg raken...

De dochter beschrijft hoe haar licht dementerende moeder trillend op de bank ligt en momenteel tot weinig anders in staat lijkt. Dat was enkele weken geleden nog wel anders. Tot het moment dat een telefoontje van de apotheek ongemerkt eigenlijk alles op zijn kop zette.

Sinds de diagnose Parkinson, nu vijf jaar geleden, gebruikte mevrouw Delhaas Levodopa, een medicijn tegen deze complexe ziekte van de hersenen waaraan 60.000 mensen in Nederland lijden. Het middel werkt eigenlijk hetzelfde als de lichaamseigen stof dopamine die noodzakelijk is voor veel hersenfuncties zoals aansturing van spieren. Haar Levodopa werd echter plotseling vervangen door een substitutiemiddel omdat er landelijke tekorten zijn in de levering van dit veelgebruikte medicijn.

Op de openbare Farmanco-lijst heeft apothekersorganisatie KNMP nu bijna 400 zeer uiteenlopende medicijnen staan die landelijk tenminste twee weken niet of moeilijk leverbaar zijn.

’Zelfde werkzame stof, het werkt ook precies hetzelfde’, of woorden van gelijke strekking, zou de apothekersassistente door de telefoon hebben gesproken. Ook vertelde ze de oude mevrouw dat haar ’medicijnrol’, waarin haar medicatie door de apotheek overzichtelijk per dag was verdeeld, door doosjes zou worden vervangen. Ze moest voortaan, samen met de thuiszorg, de pilletjes zelf weer over de dag en de week verdelen.

Toen dochter Hélène de apotheek om opheldering vroeg en vertelde dat haar moeder door het vervangende medicijn zo ’heel anders dan gewoon was’, kwam het vriendelijke antwoord: ’Ik weet natuurlijk niet hoe uw moeder daarop reageert...’

Maar dat is precies waaraan het schort. De snel toenemende medicijntekorten in de circa 2000 apotheken in Nederland leiden ertoe dat mensen ’automatisch worden overgezet’ op middelen die ze soms minder goed blijken te verdragen.

De gelijke werking van haar Levodopa-vervanger pakt in de praktijk ook iets anders uit bij mevrouw Delhaas. De consequenties kunnen groot zijn.

De stroom e-mails die ik afgelopen week na een oproep ontving, getuigt daar eveneens van: vervangende middelen die toch net een beetje anders werken dan het oorspronkelijke en waardoor mensen zich niet helemaal senang voelen.

Groot is bovendien de woede dat de oorzaak van deze tekorten schuilt in de onwilligheid van medicijnproducenten om stipt te leveren. De KNMP signaleert: „Fabrikanten zien in het buitenland een betere afzetmarkt dan Nederland, met als gevolg dat (directe) beschikbaarheid van geneesmiddelen op de Nederlandse markt verder terugloopt.”

Schandalig!

