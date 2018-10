’We gaan emigreren naar Curaçao’

Buitenleven spreekt aan

’Dennis komt al sinds 1990 op Curaçao en heeft daar ooit stage gelopen. Sinds 2007 komen we er samen. We gaan er nu voor onbepaalde tijd wonen.

Deels omdat we ons in Rotterdam niet meer op onze plek voelden: te druk, vol en verhard. We kwamen er niet uit waar we dan in Nederland zouden gaan wonen.

We hebben allebei Indisch bloed en kunnen niet tegen de kou.

Het klimaat op Curaçao, maar ook het buitenleven spreekt ons aan. Het plan om te emigreren lag er dan ook al een tijdje; in de afgelopen zeventien jaar hebben we twee keer eerder op het punt gestaan te vertrekken. Toen lukte het niet, nu wel. Mijn allerbeste vriendin zei: ’Het was niet de vraag of jullie zouden gaan, maar wanneer’.

Een andere reden voor het vertrek is onze dochter die astma heeft; voor haar is de lucht daar veel beter.

Dennis gaat daar verder ondernemen als timmerman en ik wil er ook iets bij zoeken. We huren een huis te midden van de lokale bevolking.

Wij houden juist van de ontmoetingen met mensen. De kinderen vinden het ook fantastisch, al zullen ze vast even moeten wennen. We gaan genieten van wat dit avontuur ons zal brengen.”

Wie: Anouk Soute (43), Dennis Last (44), Veerle (11) en Cody (8)

Naar: Curaçao

Accommodatie: huurhuis

Tijd: onbepaalde tijd

Reden: emigreren

Relaxen op Zakynthos

’Astrid en ik kennen elkaar van de lagere school. Toen we een jaar of zestien waren, gingen we al samen op vakantie. Na Astrids scheiding stelde ik voor om weer eens samen te gaan. Dit is intussen de derde keer dat we met z’n tweetjes zijn geweest.

De eerste keer naar Turkije, de tweede keer wilden we naar Corfu maar belandden we op Cyprus. Grieks Cyprus, dachten we, maar dat bleek Turks Cyprus te zijn. Nu wilden we echt naar Griekenland en is het Zakynthos geworden. Vooral omdat de plaatjes zo aantrekkelijk waren. Die blauwe zee, daar gingen we voor. De zee was inderdaad zo blauw!

We hebben om de dag iets ondernomen. De ene keer een excursie, de andere dag op pad met onze gehuurde auto. Zo zijn we met de bus naar Zakynthos-stad geweest, hebben we zeeschildpadden gezien en zijn we naar Kefalonia en de Blue Caves geweest. De volgende dag lagen we dan weer lekker aan het zwembad. Bijkletsen, want dat is ook altijd hard nodig.

Zakynthos is een aanrader. Los van de mooie natuur is het er rustig, zijn de mensen vriendelijk en het eten is lekker. Astrid heeft intussen weer een relatie, maar ik heb haar een contract laten tekenen dat we volgend jaar gewoon weer samen op vakantie gaan!”

Wie: Sylvia (46) en Astrid (46)

Terug uit: Zakynthos

Accommodatie: appartement

Tijd: 11 dagen

Reden: vriendinnentrip