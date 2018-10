Dit zijn de beste haringwinkels!

Wilco de Graaf tussen Kim Kötter en Miss 2018. De Graaf is de eigenaar van Lindsey’s uit Wijk bij Duurstede, de winnaar van de provincie Utrecht. Ⓒ Felix Wilbrink

Het Nationale Haringonderzoek 2018 is gedaan. Deel een was gewoon aanmelden. Het publiek nomineerde zijn favoriete haringkar. Deel twee was een gedegen onderzoek. Vragen aan de klanten die aangaven hoe ze de winkel precies vonden. En dan per provincie een winnaar! In Overijssel kwamen ze er niet uit, gelijke punten, gelijke winnaars.