Wie kookt het lekkerste palinggerecht?

Het idee kwam van John van der Ven (Gastropedia). Samen met de Eurotoques chefsorganisatie stelde hij een Nederlands team samen. La Rive, Amsterdam, het Amsterdammertje, Loenen en ’t Nonnetje, Harderwijk, tegen drie Belgen, Restaurant Nathan, Antwerpen, restaurant Altermezzo, Tongeren, en Café d’O, Sint-Amands.

De Belgen zetten voor het merendeel jonge chefs in, de Nederlanders hadden een stevige kaart in handen met Michel van der Kroft, ’t Nonnetje die ooit eens een palingwedstrijd had gewonnen en met zijn 25 jaar geleden behaalde triomf dacht de wedstrijd reeds in handen te hebben.

Toevallig was onze Felix Wilbrink juryvoorzitter. Maar als altijd strikt onpartijdig. De smaak gaat voor alles.

Aloude regels der kunst

En daar waar Nederland in zoetjes en zuurtjes en een smaakje hier en een smaakje daar ten onder dreigde te gaan, kookte België volgens de aloude regels der kunst. Om eerlijk te zijn, Nederland stond dikke punten achter totdat België opeens heel veel liet liggen met gerecht dat iedere Vlaming reeds voor de moederborst leert eten, Paling in ’t Groen. De paling was te haastig gekookt en stug geworden. Dat deed pijn. Wat overigens door Nederland niet ten volle kon worden uitgebuit omdat van Nederlandse kant een paling in ‘t groen kwam met gerookte paling, in de ogen van de Belgen een doodszonde.

Uiteindelijk zette Van der Kroft een gerecht neer met makreel, bloemkool, paling en een bouillon van de huid van gerookte paling. Er viel een stilte. Het Vlaamse jurylid bezigde een onderdrukte zeer kruidige opmerking en de jury kon niet anders. 9.5. En die 0.5, ja dat was het verschil. In het voordeel van Nederland dan. Een pracht wedstrijd. Volgend jaar schijnt Spanje ook mee te willen doen. Misschien waren we bij het begin van een serie mooie landenwedstrijden. Waar Nederland dan af en toe wint?

Ⓒ Eigen foto