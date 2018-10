Nieuw beroep: boekenzoeker

„Ja, ik heb mijn eigen beroep uitgevonden”, vertelt de 48-jarige Stella Leenders. „Veel scholen hebben wel een leescoördinator, maar die richt zich vooral op technisch lezen als voorbereidingen op toetsen. Daar houd ik me verre van. Ik richt me uitsluitend op het aanprijzen van boeken, ervoor zorgen dat het juiste boek op het juiste moment bij het juiste kind terechtkomt. Dat kunnen ook stripboeken, fotoboeken of pop-upboeken zijn. En doordat ik verkleed ben ontstaat er een feestelijke sfeer rondom lezen.”

Paardenboeken

De boekenzoeker haalt beurtelings zo’n vijf kinderen uit de klas. „De jongere kinderen worden dan helemaal gek: iedereen wil mee naar de bibliotheek. De juf of meester kijkt wie er aan de beurt is, en dan gaan we speuren in de schoolbibliotheek. Leerlingen uit groep zeven en acht willen vaak mee omdat ze denken: lekker, even weg uit de les. En dat is ook prima.” In de schoolbibliotheek heeft zij de boeken op onderwerp gesorteerd: de verliefdboeken bij elkaar, de paardenboeken, de voetbalboeken.

Kinderen op de 350 leerlingen tellende school zijn aantoonbaar meer gaan lezen, aldus Leenders, die met haar eigen initiatief meedingt naar een onderwijsinnovatieprijs.

Voorlezen

Ze zoekt ook voor de al dan niet vermoeide juf of meester titels uit om ’s avonds bij te kunnen ontspannen. „Dat kunnen ook podcasts of films zijn.” En ze helpt ouders met het vinden van bijvoorbeeld fijne voorleesboeken. „Roald Dahl heeft prachtige boeken geschreven, maar ze zijn helaas niet zo fijn om uit voor te lezen. Ik denk dat dat komt door de vertaling. Ik raad daarom vooral boeken van Nederlandse schrijvers aan.” En natuurlijk hoopt ze ouders aan te zetten het goede voorbeeld te geven. „Zien lezen doet lezen, is mijn ervaring.”

Leenders wordt zelden bij haar naam genoemd op school. „Als ik op zaterdag in de supermarkt word herkend, halen kinderen heel vaak hun vader of moeder erbij: ’Kijk, dit is nou de boekenzoeker’. Ha, sta ik daar met mijn pak yoghurt... Maar ook de jongens van al bijna twaalf groeten me op straat. ’Hé boekenzoeker’, zeggen ze dan een beetje stoer.”

Vooralsnog is ze de enige boekenzoeker, al heeft ze inmiddels op de school zelf wel al enkele assistenten aangesteld die hun taak heel serieus nemen.