Kerkhof van Land Rovers

De Cameron Highlands zijn het automobiele equivalent van de televisieserie The walking dead. Er dwalen levende lijken door de theeplantages; halfdode Britse terreinwagens die door krankzinnige geleerden veel te lang ’in leven’ worden gehouden. Ze verkeren in diverse staten van ontbinding en geven op hun manier een betekenis aan het woord hybride. Onder hun rottende plaatwerk zijn niet alle onderdelen meer van Land Rover; op het stuurwiel staat Honda, op de motor Toyota.

Veel toeristen hebben er waarschijnlijk geen oog voor, maar een speciaal soort autoliefhebber weet dat er nergens ter wereld zoveel Land Rovers zijn te vinden als in de Cameron Highlands, een bergregio op zo’n drie uur rijden ten noorden van Kuala Lumpur. De plaatselijke autoriteiten schatten het aantal voorzichtig op 7000. Voor de context: in Tanah Rata, de ’hoofdstad’ van de Cameron Highlands, wonen slechts 8000 mensen.

Waarom al die bejaarde Land Rovers daar zijn? Dat heeft te maken met de belastingwetgeving in Maleisië. De Cameron Highlands zijn vrij arm, ondanks alle inkomsten uit toerisme. De vele boeren in het gebied profiteren daarom van een speciale regeling.

Ze hoeven nauwelijks wegenbelasting voor hun auto’s te betalen, maar dan moeten die aan twee duidelijke eisen voldoen. De voertuigen moeten voor het boerenbedrijf worden benut, dus vallen hatchbacks en sedans zoals de in Maleisië populaire Honda City en Toyota Vios af. Bovendien mogen ze de Cameron Highlands niet verlaten. Vandaar dat alle Land Rovers de geverfde letters CH op de deuren en motorkap hebben staan. Als politieagenten ze buiten de Cameron Highlands tegenkomen, weten ze direct dat die daar niet horen.

„Als je naar de eisen kijkt, is de Land Rover eigenlijk de enige auto die in aanmerking komt”, zegt Yamin Rong, een boer die net met zijn versleten Land Rover Series II de hoofdstraat van Tanah Rata is binnengereden. „De Britten (Maleisië was tot 1957 een Britse kolonie, red.) hebben duizenden van deze oude beestjes achtergelaten, dus kun je ze voor weinig geld kopen.”

Rong is met zijn Series II nog nooit naar een echte Land Rover-specialist geweest. Er gaat weliswaar om de haverklap iets kapot, maar dat repareert hij gewoon zelf. Officiële onderdelen zijn in de Cameron Highlands niet nodig. Boeren nemen wat ze nodig hebben uit de vele roestende wrakken in de berm of ze gebruiken motoren van Toyota, versnellingsbakken van Mitsubishi en stuurwielen van Honda. „Als iets niet past, pakken we gewoon een grote hamer om het op zijn plaats te slaan”, lacht Rong.

Als een Land Rover uiteindelijk de geest geeft en niet meer valt te redden, dan laat de eigenaar het voertuig gewoon achter. Er zijn immers voldoende nieuwere exemplaren te vinden.

Doorslaand succes

Land Rover stopte twee jaar geleden met de productie van de iconische Defender. Het model was sinds 1983 op de markt, maar had een duidelijke verwantschap met de oer-Land Rover uit 1948. Laatstgenoemde was vooral op boerengebruik gericht. Na de Tweede Wereldoorlog waren grondstoffen schaars; de eerste Land Rovers werden geverfd met overgebleven vliegtuigcockpitverf. Het model bleek een groot succes. Na de Series I (1948-’58) volgden de Series II (1958-’71) en Series III (1971-’85), waarna de Defender (1983-2016) het overnam. Land Rover introduceert volgend jaar een nieuwe Defender die qua techniek niets meer met de oudere modellen te maken zal hebben.