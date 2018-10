’We hebben ons huis met eigen spaargeld bekostigd’

Netto inkomsten per maand: 2000 euro (gemiddeld)

Vaste lasten: 500 euro

Sparen: niets

Budget

„Een aantal jaren geleden was ik alleen nog maar aan het werk en zorgde ik niet goed voor mezelf. Toen ik met mijn voeding aan de slag ging, veranderde er iets. Het werd mijn passie en ik besloot opleidingen te gaan volgen om anderen te kunnen helpen. Mijn aandelen in het bedrijf waarvoor ik werkte, verkocht ik. Nu verdien ik als hormoon- en gewichtsexpert minder dan voorheen, maar mijn werk en mijn vrijheid zijn me veel meer waard. Ik geniet veel meer van de kleine dingen in het leven.”

Financiële misser

„Voorheen gaf ik veel geld aan kleding uit. Ik had genoeg en ging er makkelijk mee om. Nu kies ik veel bewuster waaraan ik mijn geld uitgeef. Ik zou het wegzetten of in een opleiding of cursus investeren in plaats van doelloos pumps te kopen. Van huis uit heb ik altijd meegekregen om niet uit te geven wat je niet hebt. En om te sparen. Dat laatste doe ik nu alleen zakelijk via de methode Profit First: je verdeelt je inkomsten in percentages over verschillende rekeningen. Privé heb ik nog een klein potje dat ik momenteel niet aanvul. Als ik meer stabiliteit in mijn business heb, ga ik dat weer doen.”

Duurste aankoop

„Ons huis dat we met ons eigen spaargeld hebben bekostigd. Ik kocht op mijn negentiende mijn eerste huis met mijn toenmalige partner. Net als mijn huidige partner heb ik daarna op woongebied slimme beslissingen genomen. Toen we elkaar ontmoetten, hadden we allebei eigen middelen. Zo konden we samen dit huis kopen zonder hypotheek. Het voelt heel fijn dat we daardoor ook de financiële vrijheid hebben om onze wederzijdse bedrijven op te bouwen.”

Ik droom van...

„Meer reizen. Vroeger ging ik op all-inclusive strandvakantie. Mijn huidige partner nam me mee backpacken in Thailand en sindsdien hebben we nog een aantal verre reizen gemaakt. Ik richt me nu steeds meer op online ondernemen zodat ik meer inkomsten kan genereren en meer vrijheid heb. Dan kunnen we ook weer eens een maand rondtrekken in een ver land. Daarnaast droom ik van een huisje midden in de natuur.”

Meedoen aan onze rubriek Kasboek? Stuur dan een mailtje naar VRIJ@telegraaf.nl