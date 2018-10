’Varen zit me in de genen’

’Ik ben een echte schippersdochter; mijn ouders zaten op de binnenvaart. Later hadden ze een jachthaven in Friesland en bouwden ze boten, de Babro Kruisers. Toen ik getrouwd was – met een zeekapitein – en kleine kinderen had, mocht ons gezin ’s zomers met een boot van hen weg. Heerlijk. We hebben ook nog negen jaar gewoond en gewerkt op een hospitaalschip van Mercy Ships. Daarna zijn we in Rotterdam gaan wonen om een kantoor voor die organisatie op te zetten.

Het water bleef trekken en de droom om een eigen boot te hebben, werd steeds sterker. Vier jaar geleden werd mijn echtgenoot zestig en deed ik hem een boot cadeau. Natuurlijk ook een cadeau voor mezelf! Twee jaar later kochten we deze Zwaan Kruiser omdat we voor iets groters gingen. Deze stond al een jaar te koop en de foto’s waren onduidelijk, maar wilden graag een boot met een open kuip. Het interieur was verouderd, maar daar konden we wel doorheen kijken. Ze was verder goed onderhouden en de prijs was prima.

"Zwemmen in Rotte ultiem ochtendritueel"

Een heerlijke boot om mee te varen, maar ook om op te wonen. We hebben ons huis in de stad, aan het water, maar in de zomer verblijven we zo’n twee of drie maanden op de Ohana. Op het water voel ik me thuis. De deining, de knusheid, de stilte... ’s Ochtends duiken we zó de Rotte in om een eindje te zwemmen. Het ultieme ochtendritueel! We leven veel meer een ontspannen buitenleven. Geen televisie, weinig luxe, die eenvoud is fijn. ’s Avonds steken we een kaarsje aan, lezen we een boek, gaan we suppen of spreken we met vrienden af. Veel varen we nu niet, maar we genieten ervan aan boord te zijn.

We vinden het ook leuk als anderen dat doen: mijn dochter en schoonzoon zijn weleens op stap geweest met de boot. Zelf ben ik laatst met vriendinnen naar Delft gevaren. Spannend om helemaal zelf te navigeren. Maar ik wist dat ik het kon, het zit in mijn genen!”

Eigenaar

Gea Gort (60), communicatieconsultant/auteur

Bootmerk en -type

Zwaan Kruiser

Werf (gebouwd bij)

Zwaan, Katwijk, jaren 70

Motor

Samofa

Geschatte waarde

45.000 euro

Mooiste reis

„Haven van Katwijk (voorseizoen).”

Toekomstplannen

„Door Nederland.”