Soja eieren

Chef Schilo van Coevorden voelde feilloos aan dat het hier om een heel bijzonder product gaat en gebruikte het in een speciaal diner dat we mochten proeven in zijn restaurant Taiko in het Conservatorium Hotel in Amsterdam. Het duizelt me nog.

Voor thuis wilde ik een Chinees of Japans ei voorstellen. Dan marineer je eieren een tot twee dagen in een mengsel van sojasaus en Japanse kookwijn, mirin. Daar is deze soja veel te bijzonder voor. Dan is er altijd good old Kikkoman, vergeet niet ook een natuurlijk gebrouwen sojasaus van topkwaliteit.

Neem grote eieren. Kook ze in kokend water zeven minuten. De bedoeling is dat het eigeel net nog een heel klein beetje vloeit. Giet af, laat schrikken in ijskoud water. Meng sojasaus en mirin met wat water en doe dat in zo’n plastic zakje met rits. Of iets wat erop lijkt. Eieren erbij. Minstens een dag in koelkast. Dan de volgende dag uit het zakje halen. Rijst koken of wat mie in geurige bouillon. Snij het ei door en leg op de mie of op de rijst. En dan een druppeltje soja in de eidooier, en een druppel groene tabasco. En meer heb je niet nodig voor een groot gevoel van geluk. In het glas een Batavier van Budels.

Nodig voor twee personen:

•2 grote eieren

•3 eetl sojasaus

•3 eetl mirin

•6 eetl water

•2 druppels groene tabasco

Iets lekkers om het ei bij te serveren