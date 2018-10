Filmrecensie: ‘Doris’‘Doris’ ✭✭✭✩

Opnieuw geeft actrice Tjitske Reidinga gestalte aan Doris Dorenbos, inmiddels halverwege de veertig. Financieel staat het water haar na aan de lippen en emotioneel is zij er al niet veel beter aan toe. Als vlucht dut zij in bij de boeken van Jane Austen. Ook ziet zij zichzelf in haar dromen als muurbloempje in een romantisch Engels kostuumdrama. Met haar beste vriend Tim (Guy Clemens) als de gentleman die haar zijn liefde verklaart.

Alleen: de werkelijkheid schuurt. Tim mag dan sinds jaar en dag haar allerbeste vriend zijn, meer lijkt er niet in te zitten. Zeker niet wanneer hij iets krijgt met zijn jongere tv-collega (Bracha van Doesburgh) en Doris zichzelf groen voelt worden van jaloezie. Het vertrek van haar ex (Gijs Scholten van Aschat) naar het buitenland, de rouw om haar vader die een jaar eerder overleed en haar nijpende behoefte aan een baan, dragen verder bij aan haar ellende.

Doris - afkomstig uit de koker van de makers van Gooische Vrouwen - is melancholieker van toon dan dat eerdere tv- en filmsucces. Bezwaarlijk is dat niet. Reidinga charmeert, juist omdat ze haar ijdelheid thuislaat en van haar personage een echt mens maakt, herkenbaar voor velen. Worstelend met onzekerheden en het gevoel tekort te schieten, maar gelukkig ook gezegend met relativerende humor. Dat zij uiteindelijk vooral zichzelf moet zien te redden – en dat ook doet – geeft aan deze verder zo klassieke romcom een hedendaagse draai die zeer welkom is.