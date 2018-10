Filmrecensie: ‘The children act’ ✭✭✭

Schrijver Ian McEwan bewerkte voor The children act zijn gelijknamige roman uit 2014 zelf tot een scenario. Richard Eyre (Notes on a scandal, Iris) tekende vervolgens voor de regie, maar toch is dit vooral de film van Emma Thompson. Zij lijkt in de wieg gelegd voor de gelaagde rol van rechter Maye, die naast haar veeleisende baan met problemen kampt in haar kinderloze huwelijk.

Echtgenoot Jack (Stanley Tucci) voelt zich – niet onterecht – nogal verwaarloosd en dreigt met een affaire. In plaats van het gesprek met hem aan te gaan, sluit zij zich af en bijt zich vast in de zaak van een 17-jarige Jehova’s Getuige. Adam weigert een bloedtransfusie en dreigt daardoor te overlijden. Tegen alle gebruiken in besluit de rechter hem zelf te horen.

Waarna zij alsnog oordeelt dat de - immers nog minderjarige - Adam zich gedwongen moet laten behandelen, heeft dat gevolgen die ook haarzelf uit evenwicht brengen. Jong talent Fionn Whitehead, eerder ook te zien in Dunkirk (2017), geeft Emma Thompson uitstekend tegenspel als tiener die koortsachtig zoekt naar een nieuw moreel kompas als het oude hem wordt ontnomen. De Oscarwinnares zelf paart als Fiona Maye kordaat overwicht en afstandelijke charme. Tot haar eigen kwetsbaarheid steeds meer door de sleetse voegen van haar bestaan begint te gluren.

Helaas werken de ideeënstrijd en de verwikkelingen in The children act beter op papier dan in de bioscoop. Zo voelt het opleuken van rechtbankscènes met rennende laatkomers echt geforceerd. Zoals ook de muziek van Bach het drama te nadrukkelijk onderstreept. Er zijn meer voorbeelden te bedenken, maar toch: naar Emma Thompson blíjf je in deze film kijken.