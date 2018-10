Filmrecensie: ‘Johnny English strikes again’ ✭✭✭

In zijn derde film is de onhandige titelheld niet langer in dienst van MI-6 en geeft les op een kostschool. Maar als een hacker de identiteit van alle actieve Britse agenten op straat gooit, wordt zijn hulp toch ingeroepen. De generatiekloof met zijn opvolgers is diep, want met digitale snufjes heeft Johnny English niets. In zijn strijd tegen de kwaadwillende computergenius die de samenleving blijft ontregelen, is het old school versus new school.

De door zijn werkgever aangeboden smartphone belandt dus in een vuilnisbak: doe English maar gewoon een pistool. En liever dan de voorgestelde hybride-auto neemt hij de benzine-slurpende Aston Martin mee. Voormalig assistent Bough (Ben Miller) mag ook nog even instappen. Daarna gaat het vol gas naar de Côte d’Azur om daar de digitaal onderlegde schurk te achterhalen die de Britse samenleving steeds opnieuw weet te ontregelen.

Met zijn analoge benadering van deze missie zou English hem best nog eens kunnen verrassen. Toegegeven: met meer geluk dan wijsheid. Dat Emma Thompson als vloekende Britse premier juist al haar hoop heeft gevestigd op de nieuwe technologie van de Amerikaanse internet-miljardair Jason (Jake Lacy), vormt echter een bijkomend probleem. Net als de aanwezigheid van voormalig Bond-girl Olga Kurylenko in de entourage van de boosdoener.

Atkinsons uitgespeelde dommigheid, slapstick-humor en fysieke komedie kenmerken ook deze kolderieke spionageparodie. Hij blijft intussen een meester in gekke bekken trekken, En al is het lach-of-ik-schiet gehalte van zijn grappen soms wat erg hoog, ze zijn vaak ook ouderwets ontwapenend.