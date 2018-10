Filmrecensie: ‘Kin’ ✭✭✭✩

Kin opent als een doorsnee sf-film voor tieners, maar blijkt toch een hele andere weg in te slaan. De regisserende tweelingbroers Jonathan en Josh Baker bekommeren zich voornamelijk om Eli’s wankele gezinsleven. Grote broer Jimmy (Jack Reynor) heeft schulden bij de verkeerde mensen en jaagt daarmee, buiten het zicht van Eli, zijn vader (Dennis Quaid) de dood in. Oppercrimineel Taylor (James Franco) wil nog meer bloed zien, dus neemt Jimmy zijn broertje mee op de vlucht. Zonder dat de knul zelf doorheeft dat ze worden achtervolgd. En zonder dat beide broers weten dat ze ook nog op de hielen worden gezeten door de eigenaren van Eli’s nieuwe krachtwapen.

Dat mysterieuze geweer blijkt een paar keer goed van pas te komen in Kin, een kleinschalige film die voor tachtig procent wegkijkt als een mix van roadmovie, actiethriller en gezinsdrama. Leuk hoe de Bakers daar scifi-elementjes doorheen mengen, maar ze doen daar ook beloftes mee die ze niet helemaal waar weten te maken. Uiteindelijk voelt hun debuut als een lange intrigerende opzet naar iets groters. Krijgen we dat in een volgende film te zien, of is het de bedoeling dat we de rest nu zelf invullen? De tijd zal het leren.