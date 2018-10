Kom ski’s testen in Sölden!

De nationale skitest in Sölden is al vele jaren een begrip in de Nederlandse wintersportbranche en erg bekend bij leveranciers en winkeliers die tijdens dit event de mogelijkheid kregen om de nieuwste materialen te testen die ze voor de komende winter in hun winkels verkochten. Vanaf deze winter wordt dit evenement georganiseerd door Double Dutch Mountain events en zal deze skitest volledig worden opengesteld voor elke fanatieke wintersporter die het gaaf vindt om de allernieuwste materialen te testen.

Advies en clinics

Alle leveranciers van ski’s en snowboards, maar ook diverse leveranciers van skihelmen, skibrillen en protectiemateriaal zijn op het event aanwezig met hun nieuwste producten. Er staan meer dan 1000 paar testski’s en honderden snowboards klaar. Om het optimale uit de testmaterialen te halen worden door de ski- en snowboardmerken clincs aangeboden.

Timing is alles!

In Sölden wordt traditiegetrouw de Alpine World Cup Opening voor vrouwen en mannen georganiseerd. Vandaar dat de conditie van beide gletsjers al direct aan de start van het seizoen van wereldklasse is. De Winteropening Sölden is een week later voor ons dan ook de perfecte locatie om het wintersportseizoen af te trappen. Met twee gletsjergebieden die ver boven de 3000 meter uitreiken, is het sneeuwzeker. Bovendien zijn de pistes op de Tiefenbach- en Rettenbachgletsjer geschikt voor alle niveau’s.

Goodiebag t.w.v. €100

Dit VIP-arrangement is voor je samengesteld door DAKA Sport, de grootste wintersportwinkel van Nederland en Snowtime Reizen. Tevens kun je een goodiebag ter waarde van €100 afhalen in één van de geselecteerde DAKA Sport winkels*.

*Amersfoort *Rotterdam-Noord

Inbegrepen

• 3 nachten Hotel Stefan Alpine Lifestyle 4*

• 3-daagse skipas Teifenbach en Rettenbach

• Testpas voor onbeperkt testen van alle materialen op het grootste testevenement van de Alpen

• Gratis toegang tot 2 feestavonden incl. lezing Tom Coronel op zondagavond

• Begeleiding DAKA Sport en Snowtime ter plaatse

• Goodiebag t.w.v. € 100

Niet inbegrepen:

• Bijdrage Calamiteitenfonds: € 2,50

• Toeristenbelasting: € 3 p.p.p.n. (ter plaatse betalen).

• Reserveringskosten € 25 per boeking

Boeken

snowtime.nl