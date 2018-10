Golfen op stand in Limburgse heuvels

Bilderberg Kasteel Vaalsbroek****

Kasteel Vaalsbroek is een prachtig gelegen hotel op een landgoed van 18 hectare in het schilderachtige Limburgse heuvellandschap, dichtbij het Drielandenpunt, Maastricht en Aken. Het hotel biedt een uitgebalanceerde mix van ontspanning, stedelijke inspiratie en landelijke rust op hoog niveau. U logeert in één van de 130 sfeervolle kamers of suites in de hotelvleugel naast het kasteel met eigen patio of schitterend uitzicht over het glooiende Limburg. U ontbijt heerlijk in het naastgelegen Kasteel Vaalsbroek.

Golfen bij Bilderberg Kasteel Vaalsbroek

Met het golfarrangement bij Kasteel Vaalsbroek in Vaals geniet u van de ultieme combinatie van ontspanning, inspanning en culinair genieten op hoog niveau. Sla af op de golfbaan Het Rijk van Margraten, Golfclub Brunsummerheide, Golf en Business Club

Henri-Chapelle, Golf en Country Club Hoenshuis Voerendaal, Golfclub Haus Kambach en/of Mergelhof en u zult beslist de Limburgse gastvrijheid ervaren. ’s Avonds wordt een heerlijk driegangendiner voor u verzorgd en na uw overnachting geniet u van het Bilderberg Ontbijt.

"3-daags culinair Golfarrangement"

Extra

U als lezer van magazine VRIJ verwelkomen wij graag met koffie en Limburgse vlaai. Boeken is mogelijk via de mail: reserveringen@vaalsbroek.nl of telefonisch: 043–308 93 50

Prijs

Van € 289 voor € 269 per persoon

Inbegrepen

• 2 overnachtingen in een Deluxe Balkonkamer

• 2 x het uitgebreide ontbijtbuffet

• 1 x culinair driegangendiner

• 2 x greenfee op een golfbaan naar keuze

Niet inbegrepen

• Meerprijs eenpersoonskamer € 30 per nacht

• Meerprijs zaterdag € 15 per persoon

• Gemeentebelasting € 1,48 p.p.p.n.

Servicecharge €2,20 p.p.p.n.

Reisperiode

Dagelijks t/m december 2018 o.b.v. beschikbaarheid

Boeken

Voor meer informatie belt u met 043–308 93 50 of via mail: reserveringen@vaalsbroek.nl