Fijne alcoholvrije biertjes

Ik was uitgenodigd door Martijn Snelder, een van de bedenkers van à Bloc. À Bloc is een wielerterm. Tot je erbij neervalt, wil het zeggen. Dan heb je wel zin in een bier maar alcohol is dan ook meteen de grote sloper.

Deze ultralight IPA is in Engeland gebrouwen. Met een mooi breed hop. Met 1.2 % alcohol moet je een liter of drie drinken voordat je een pietsje van de alcohol merkt. Maar het kleine beetje komt de smaak bijzonder ten goede. De makers durfden het ook nog aan om flink wat minerale Zwitserse Alpenzouten in het bier te doen. Zodat je na het sporten snel weer in evenwicht bent. Zoveel zout als er in een plakje ham zit. Dan kan je meteen inschatten of je dat veel vindt.

En dan de smaak? Strak, fris, beetje pils, beetje ale en die hop lijkt op die van Grolsch. Schijnt gewoon bij de Jumbo in het vak te komen. Ik hoop snel, en ook in een half liter blik. Dat heb je tenminste wat te drinken.

Top 3

Martijn Snelder was zelf de supermarkten afgeweest op zoek naar bekende laag-alcoholische bieren. We proefden er zes. Top drie?

1. Playground (Nog altijd de beste 0/0 van het land)

2. Liberis 2+3 en (Kwam Martijn zelf mee, verkrijgbaarheid weet ik niet, maar een schitterend bier, dat haal je voor je gasten in huis)

3. à Bloc. (Prachtige nieuwe binnenkomer, drie toppers achter zich latend)

Alle drie in de koelkast!

De rest, zie foto, ach dat Heineken 0/0 met die fruitschaallucht in dat 2,5 dl miniflesje begint nu al zielig te worden. Brew Dog is lekker maar gewoon net niet mijn smaak, en Erdinger, nou, daar mag dan wel een klein extra hopbelletje bij om de smaak iets groter te krijgen.