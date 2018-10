Zuurkool met casselerrib

Als het dan plotseling fris wordt, poetsen we de pannen. Eindelijk weer stevig koken. We beginnen natuurlijk met zuurkool. Uit het vat zou mooi zijn. Uit een pakje, geeft niet. Dan even uitknijpen, niet wassen. Er is een enorm verschil tussen de eerste zuurkool van het jaar, al een paar weken geleden gemaakt, en de zuurkool van latere oogst. Zeggen kenners dan.