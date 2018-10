Deze drie Koreaanse personenwagens koop je voor €5.000

Occasionselectie

Chevrolet Aveo (2008-’11)

De Aveo doet alles wat hij moet doen, maar brengt niemand in vervoering. De rijeigenschappen zijn redelijk. Gemiddeld verbruikt de Chevrolet circa 1 op 12. Op zoekmachine gaspedaal.nl staat volop aanbod. Bij een autobedrijf in Blokzijl vinden we een keurige zilvergrijze vijfdeurs 1.4 LS (2009, 88.000 km) die met 6 maanden garantie en zonder verdere kosten mee mag voor € 4.999.

Hyundai i20 (2008-’14)

De i20 is een moeiteloos rijdende auto. Op de grote weg valt het geluid van de banden op. Het mooi afgewerkte interieur dat net groot genoeg is om er met vier volwassenen in plaats te nemen, geldt als een pluspunt. Voor de meeste kopers zal de 1.2-liter benzinemotor (1 op 15) sterk genoeg zijn. Bij een Kia-dealer in Rotterdam staat voor € 4.995 een leuke groene i20 met vijf deuren en de sterkere 1.4-liter benzinemotor (2009, 86.000 km).

Kia Rio (2005-’11)

De Rio is ongecompliceerd en betrekkelijk ruim. De aankleding en afwerking zijn wat sober. De relatief hoge zitpositie vraagt gewenning. Besturing en bediening zijn nogal gevoelloos, de harde afstemming van vering en schokdemping doet afbreuk aan het rijcomfort. De 1.4-liter benzinemotor (1 op 13) is voldoende krachtig. Bij een autobedrijf in Boxmeer staat een zwarte met een 1.4-liter krachtbron (2009, 123.000 km) voor € 4.950.

Oordeel van de Wegenwacht

Chevrolet Aveo

Een Aveo die niet wil aanslaan of er spontaan mee ophoudt, heeft last van een niet werkende brandstofpomp. Kwestie van een slecht contact. Weigert ook de startmotor dienst, dan zit ’m dat in het contactslot. Twee typische pechgevallen voor de Wegenwacht. Net als de kapotte zekering die ervoor zorgt dat diverse elektrische delen niet werken.

Hyundai i20

Er rijden duizenden i20’s van dit model rond, maar bij de Wegenwacht is niet één euveltje bekend dat weleens vaker voorkomt. Bij normaal gebruik en goed onderhoud laat zo’n Hyundai je gewoon niet in de steek. Voor een occasion is dat een enorme meerwaarde!

Kia Rio

Kia’s zijn ijzersterke personenwagens. Het komt voor dat de Rio zijn eigen sleutel niet herkent. De auto moet daarvoor naar de garage om de sleutel opnieuw ’in te leren’. Als de verlichting wegvalt, inclusief die van het dashboard, dan komt dat door een matig massacontact. De Wegenwacht kent dit verschijnsel en kan het probleem ter plekke verhelpen.

Ons advies

Wie niet meer wil uitgeven dan vijf mille en uitsluitend een zorgeloze auto wenst, kan bij de Koreaanse merken prima terecht. Van dit drietal heeft de Hyundai onze voorkeur, mede vanwege het geboden kwaliteitsniveau.

