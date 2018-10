Medellín sluit Pablo Escobar-museum

Het museum werd gerund door een broer van Escobar, Roberto Escobar. Die heeft het zonder officiële vergunning opgezet. Ⓒ AFP

MEDELLÍN - De Colombiaanse gemeente Medellín heeft het museum gewijd aan haar beruchtste inwoner, Pablo Escobar (1949-1993), gesloten. Escobar was een meedogenloze drugsbaron die op het hoogtepunt van zijn macht meer dan driekwart van de cocaïnehandel en -smokkel in de wereld in handen had. Hij was stichter en de baas van de bende die het Medellín Kartel werd genoemd.