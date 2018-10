De Chinese gehaktbal

Eerst delen we graag de Chinese bal van Koon Lai Ho:

Sin tjok ngau yuk 'Rundergehaktballen met tofuvel'

Voor 4 personen

Ingrediënten

- rundergehakt (25% vet) (600 gr)

- zout (10 gr)

- witte peper (0,5 gr)

- gember (8 gr)

- aardappelzetmeel (50 gr)

- water (100 ml)

- suiker (30 gr)

- waterkastanje (60 gr)

- lichte sojasaus (20 ml)

- sesamolie (10 ml)

- tofuvel (2 stuks, groot)

- zonnebloemolie

Dimsumsaus

- water (half kopje)

- gele azijn (half kopje)

- suiker (half kopje)

- donkere sojasaus (half kopje)

Bereiding

Snij de gember julienne en hakt het vervolgens zeer fijn. Snij de (gepelde) waterkastanjes brunoise.

Leg het rundergehakt in een grote stevige kom en voeg daaraan het zout, de witte peper, gember en aardappelzetmeel toe. Meng en kneed het gehakt goed gedurende 2 minuten. Voeg daarna al knedend in drie etappes van elk 1 minuut het water toe. Kneed vervolgens nog twee minuten na. Neem het gehakt uit de kom en gooi het met kracht terug de kom in, herhaal dit 10 keer.

Doe de lichte sojasaus, suiker, waterkastanje bij het gehakt. Meng het geheel goed. Tot slot kan de sesamolie erbij, meng en kneed het vervolgens nog 1 minuut lang na.

Giet een flinke laag zonnebloemolie in een pan, zet deze op het vuur en laat de olie goed heet worden. Leg de tofuvellen in de pan en frituur deze een halve minuut lang. Vul gedurende het frituren een bak met koud water. Neem de tofuvellen (zonder olie) uit de pan en laat deze schrikken in het koude water. Haal ze er na 10 seconden uit, laat ze uitlekken en snij beide vellen in tweeën.

Verdeel het gehakt in 4 porties en draai uit elke portie 4 gehaktballetjes.

Verdeel de vier tofuvellen als sluiers in een stoommand en leg op elk vel vier gehaktballetjes. Stoom gedurende 12 minuten boven kokend water gaar.

Bereid ondertussen de dimsumsaus. Giet het water, suiker, de gele azijn en donkere sojasaus in een steelpan en breng aan de kook. Giet de dimsumsaus in een kom of kan en laat het afkoelen.

Serveer de sin tjok ngau yuk met de dimsumsaus.

Meer over de TELEGRAAF GOUDEN GEHAKTBAL

U meldt zich aan via goudenbal@gmail.com met uw naam, adres en telefoonnummer. U ontvangt een bevestiging.

U bereidt vier ballen, van welke samenstelling dan ook; ook vegetarisch is mogelijk. U levert ze persoonlijk af op zondag 7 oktober in een plastic bakje/zakje, schaaltje of braadpan. tussen 11:00 en 13:00 uur bij de stand van De Telegraaf/VAS op de ’Markt van 1001 Smaken’, Foodcenter Amsterdam.

Om 16:00 wordt bekendgemaakt wie zich de koning(in) van de bal van Nederland mag noemen.

De winnaar ontvangt een fraaie beker en een delicatessepakket van het Foodcenter. De mensen op de tweede en derde plaats krijgen eveneens een beker en een delicatessepakket.