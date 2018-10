Burgerlijke ongehoorzaamheid

1 / 2 1 / 2 Ⓒ Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Hij gaf een vette knipoog. „Je stond wel erg lang op mijn tram te wachten, hè? Loop maar door, ik heb de rode pluche fauteuil schuin achter me voor je gereserveerd. Dan kunnen we wat praten.” De tramchauffeur gebaart me met de nodige charme mijn bankpasje op te ruimen en gooit er een tweede knipoog tegenaan. Heel even komen de fatsoensrakker en ook de geëmancipeerde vrouw in mij boven. Maar bovenal verschijnt er een glimlach op mijn gezicht. Ik word wel vrolijk van dergelijke ondeugendheid.