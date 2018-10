Zeilboot van het jaar

In de wereld van de zeilscholen en de zeilbootverhuur wordt al langer gezocht naar een opvolger voor de inmiddels bejaarde Polyvalk. Een zoektocht dus naar een moderne open boot die eveneens sterk, goedkoop en gemakkelijk te varen is. De mensen achter de Aira gingen te rade bij Simonis Voogd, gerenommeerde ontwerpers van snelle en bijzondere zeiljachten. Hun razendsnelle FarEast boten worden in China gebouwd en krijgen wereldwijde waardering. Met de jachtarchitecten werd echter een andere weg ingeslagen.

De focus kwam minder op snelheid en meer op degelijkheid te liggen. Dit werd gecombineerd met een modern uiterlijk en simpele produceerbaarheid. Het project lijkt geslaagd, al twijfelen veel deskundigen aan de houdbaarheid van de extreem lage prijs. Een zeilklare boot wordt al vanaf € 14.500 aangeboden. De MatchRacer uitvoering met gennaker kost 15.850 en voor de Daysailer met kussens, een elektromotor en een tafel ben je €17,745 kwijt. Inclusief alle onderdelen van de optielijst, dus met motor, gennaker, tafel en kussens kost de Aira 22 slechts €19.345, een prijs waar veel andere bouwers hun tanden op stuk zullen bijten. De bedoeling is dat de eerste 50 boten na de Nederlandse proefserie in Polen worden gebouwd.

De polyester Aira heeft een kleine opbouw die als vaste buiskap dient en de basis van de aluminium mast vormt. Overigens is het opvallend dat (nog) niet is gekozen voor een strijkbare mast, zodat je wordt beperkt door een doorvaarhoogte van 8.60 m. De wantputtings van de dubbele verstaging bevinden zich aan de zijkant van de romp. De trimvoorzieningen zijn beperkt en overzichtelijk, maar daarmee is het makkelijk om het squarehead grootzeil (14m2) in het juiste profiel te krijgen. De 8m2 rolfok is (nog) niet zelfkerend en op ruime koersen is het fijn dat je een 25m2 gennaker aan een uitschuifbare boegspriet kunt voeren. De 700 kilo zware boot heeft een 250 kilo loden kiel met bulb. Behalve een ondiepe vaste kiel (0,90 m.) is er ook een ophaalbare versie (1,15 m. diepgang). Het aangehangen, geprofileerde roer stuurt prettig direct.

Je zit in de moderne kuip prima op de lange zitbanken met mooie kussens. De kuipbreedte maakt het mogelijk dat je de voeten onder helling op de tegenoverliggende bank plaatst. Alle lijnen en klemmen zitten op de logische plaats. Bijzonder innovatief is het motorsysteem, een 2,5 kW elektromotor die je tijdens het zeilen met een druk op de knop binnen tien tellen kunt opklappen. Weggeklapt sluit de bodem zich, zodat je geen hinder ondervindt van een open bun. Er is keuze uit een 40 (10 kg) of 60 Ah (15 kg) Lithium Ion batterij.

Op de motor toont de Aira zich modern, want je zoeft zonder motorgeluid naar de rompsnelheid. Zeilend valt op dat de boot heel stabiel is en verrassend gemakkelijk snelheid oppakt. Je kunt de boot instinctief zeilen, zonder afgestraft te worden voor kleine slordigheden, want de Aira dendert rustig door. Manoeuvreren is simpel, zeilen hijsen en strijken is net zo gemakkelijk als bij de illustere voorgangers als de 16m2 en de Valk. De Aira werd volgens de jury Hiswa zeilboot van het jaar omdat: “het een comfortabele en betaalbare gezinsboot is met innovatieve voortstuwing. Een nieuwe speler in een categorie waarin oude modellen domineren.” Dat de Aira er heel leuk uitziet kan daar rustig aan worden toegevoegd.

Cijfer 8,3

Constructie ★★★

Comfort & Ruimte ★★★★

Afwerking ★★★

Ergonomie ★★★★

Vaareigenschappen ★★★★

Prijs/Kwaliteit ★★★★★

Technische Specificaties

Lengte: 6,50 m.

Breedte: 2,20 m.

Diepgang: 0,90- 1,15 m.

Waterverplaatsing: 700 kg

Zeiloppervlak: 22-39 m2

Motorisering: 3pk elektro

Prijs vanaf: € 14.500

Meer info: www.airaboats.nl