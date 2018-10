Watersporters hadden moeite de weg naar Lelystad te vinden. Mede door de dalende populariteit van watersportbeurzen vreesde ik voor de ’natte Hiswa’ een roemloos einde. Vooraf sprak de beursmanager ook van een gedurfde stap, maar hij wist zich gesteund door veel exposanten.

Met laaggespannen verwachtingen meldde ik me in de Bataviahaven. Daar werd ik bijzonder positief verrast. Vanaf de kade had je een fraai uitzicht over een mondain uitziende, stampvolle havenkom. Aan de steigers wisselden kleine en grote boten elkaar in een prettig tempo af. Honderden blinkende jachten en talloze kadestands vormden een harmonische afspiegeling van de Nederlandse watersportmarkt.

Nog belangrijker: iedereen was enthousiast. Exposanten waren blij met de prima sfeer, bezoekers prezen het verrassend brede aanbod. De positieve sfeer zag je terug in de bezoekcijfers die ten opzichte van Amsterdam een lichte plus lieten zien. Daarom mijn complimenten aan de organisatie, die een zieltogende expositie nieuw leven hebben ingeblazen. Watersporters moeten er volgend jaar beslist gaan kijken.