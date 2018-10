Nederland is weer massaal jarig!

Gefeliciteerd! De kans is groot dat u of iemand uit uw omgeving deze week jarig is. Honderdduizenden Nederlanders, veel meer dan in de rest van het jaar, vieren dit weekend – negen maanden na Kerstmis – hun feestje, zo blijkt uit CBS-cijfers. Reden om ons af te vragen: hoe ziet de verjaardag anno 2018 eruit, nu de economische crisis heeft plaatsgemaakt voor eetangst.