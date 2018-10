Waarom wil kat ineens op schoot?

Dat is inderdaad bijzonder, want 18-plus is een respectabele leeftijd voor een kat en tevens een leeftijd waarop het zenuwstelsel en de organen wat slijtage en aftakeling gaan vertonen.

Ik denk dat met name het ouder wordende zenuwstelsel de oorzaak ervan is dat hij zaken die voorheen eng of spannend waren, nu wel aandurft.

Bekijk ook: Dit kun je doen om verharing bij de hond te verminderen

Helaas kan het ook andersom uitpakken, dat er juist angst ontstaat voor iets wat voorheen normaal was. Het veranderde gedrag kan ook door een fysiek probleem worden veroorzaakt. Als hij zich niet goed voelt of pijn heeft, kan hij steun opzoeken voor voedsel en veiligheid.

Bekijk ook: Dit is waarom ook binnenkonijnen vaccinaties nodig hebben

Ik adviseer u om hem in elk geval te laten controleren door uw dierenarts, ook gezien het braken wat u beschrijft. Geniet verder van de genegenheid van deze oude kater!

Vragen aan Piet? Mail dierenvriend@telegraaf.nl

Wie weet leest u het antwoord hier terug.