Drones worden goedkoper en gaan wereld veroveren

De meeste smartphones schieten tegenwoordig zulke fraaie beelden dat veel mensen allang geen peperdure camera meer nodig hebben. Vanwege die toegankelijkheid, plus de filters van apps zoals Instagram, is er wel een keerzijde: wie een écht uniek plaatje wil, moet extra zijn best doen.

Daarom gaat de drone, een gadget met vier propellers, de wereld veroveren. Veel varianten worden via de smartphone bestuurd, zoals de geteste DJI Mavic Air. Op de controller zelf kun je de beelden niet zien.

De camera onder de drone schiet plaatjes en video’s van grote hoogte en laat zo plekken zien die met geen trap te zijn bereiken. Wie een vakantiefoto wil die mensen niet snel zullen vergeten, zit geramd met een drone. Zo vloog ik langs de prachtige krijtrotsen van het Deense Møn.

"Dan liever de lucht in"

De ontwikkeling van deze nieuwe gadgets is zo hard gegaan dat deze drone die voor consumenten is bedoeld, video’s in 4K en foto’s met 12 megapixels schiet.

Bovendien kan hij er automatisch voor zorgen dat een object, of uzelf, goed in beeld blijft. Dan beweegt hij automatisch mee. Alleen afdrukken volstaat om de foto of video te maken.

De drone kan voor transport opvallend klein worden opgevouwen. Deze past zelfs in het zijvak van mijn rugzak dat eigenlijk voor een bidon is bedoeld. Bij gebruik moeten dan natuurlijk eerst de propellers worden uitgeklapt.

Vliegklaar maken bleek echter een fluitje van een cent.

Spectaculaire vlucht

Houd er rekening mee dat er voor de eerste vlucht enkele grote updates moeten worden binnengehaald die voor onder meer extra vliegveiligheid zorgen. De eerste keer uitpakken thuis of in ieder geval op een locatie met wifi is dus verstandig.

Slechts een paar jaar geleden kostte een vergelijkbare drone meer dan 10.000 euro. De prijs van de DJI Mavic Air is €849. Nog steeds niet goedkoop, maar voor Instagramfanaten is dit wel degelijk een verleidelijke prijs. Wie bescheidener wil beginnen, heeft al vanaf €25 een Chinese instapper of voor €399 een DJI Spark, het broertje van de Mavic Air.

De vliegtijd van maximaal 21 minuten op een volle accu leek me vooraf karig. In de praktijk blijken 15 minuten voldoende voor een spectaculaire vlucht. Korter vliegen is ook nog eens beter voor de accu. Wie toch meer wil vliegen, kan voor €1049 het ’fly more’-pakket aanschaffen dat onder meer twee extra accu’s omvat.

Waardering

✭✭✭✭✭

Plus

• Hightech voor de prijs van een smartphone

• Handige functies voor geautomatiseerde bewegingen

Min

• Niet meteen uit de doos te gebruiken

Prijs

€849 via Droneland.nl