Herfstrisotto

Verwarm de oven tot 220°C. Meng een eetlepel olie en de fijngesneden salie door de pompoenblokjes. Leg op een bakblik, half uur in de oven.

Breng de bouillon aan de kook. Bak uitjes in de boter, zachtjes, tien minuten. Roer de rijst door de uien met de boter en roer dan totdat de rijst glanst.

Giet de wijn erbij en laat sudderen tot deze volledig verdampt is. Voeg de bouillon toe, een lepel per keer en roer de rijst 25-30 minuten op een laag vuur, totdat de rijst al dente is gekookt. Bak tegelijkertijd wat hele salieblaadjes in een beetje olijfolie tot ze knapperig zijn.

Als de pompoen gaar is, hak je de helft tot een ruwe puree. Wanneer de rijst klaar is, meng dan met puree, de kaas en de boter. Even roeren, dan even laten staan. Serveer met de overige pompoenblokjes op de risotto en de salieblaadjes er bovenop. In het glas een prijswinnende Biere de Garde Brune van Duits & Lauret. Algehele herfstvoldoening.

Nodig voor 4 personen:

• 1 kg pompoen, gepeld in stukken

• 3 eetlepels olijfolie

• 1 bosje salie laat 8 blaadjes heel, de rest snipperen

• 1½ l groentebouillon

• 50 g boter

• 1 ui, fijn gesneden

• 300g risottorijst

• 1 glas witte wijn

• 50 g geraspte Goudse boerenkaas