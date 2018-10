De vrouw achter de bar van de White Horse vertelde dat hun pub in de buurt nog steeds de morgue wordt genoemd: het lijkenhuis. „Vroeger, heel vroeger, werden lichamen van gevonden doden daar op die tafel gelegd. Dan kwam de lijkschouwer hier zijn werk doen. De mannen aan de bar dronken dan geen bier, want bier was drank en hoorde niet bij het lijk van een onbekende. Hij zou zich eens thuis gaan voelen, dan bleef zijn geest hangen. Nee, dan dronken ze cider. Uit die ton.”

Ze wees: in de hoek stond een ton. Die gelukkig leeg was. Ik kon het me bijna voorstellen, spontaan gegist appelsap met stukken appel er nog in dat daar stond te borrelen. Wat ik wilde drinken, vroeg de vrouw in haar mooie zangerige Cork-accent. Cider wilde ik natuurlijk.

En dronk mijn eerste pint. Nauwelijks koolzuur, een zware geur van appels en daarna een slok. Niet zoals ik bier drink, met slokken tegelijk, nee, telkens een slok. Appelzoet, appelzuur, appelbitter, appel.

De winnaar van de Beste Nederlandse Cider is trouwens IESSEL Cider geworden.

