Recept van de dag: appeltaart

Nodig voor een familie:

•250 gram bloem

•175 gr boter

•80 gr suiker

•2 eieren (1½ voor het deeg, ½ ei voor bestrijken)

•1 theelepel kaneel

voor de vulling:

•1 kilo zure appels (goudrenet)

•50 gram suiker

•70 gram rozijnen

•3 theelepels kaneel

voor de nagiet:

•2 dl room

•2 eidooiers

•1 eetl suiker

•1 theel kaneel

Bereiding:

Het deeg maken, koude boter, suiker, kaneel, 1 ½ ei door de bloem kneden. Uitrollen en een beboterd bakblik bedekken. Hou genoeg over om een deksel te maken straks. Leg er gedroogde abrikozen in. Meng de stukken appel met rozijnen, de suiker en de kaneel. Dan de vulling stevig in de taart doen. Een beetje aanduwen.

Rol nog een lap deeg uit en vorm die als een afgesloten deksel op de taart. Bestrijk met losgeklopt ei. De oven staat op 170° C, de taart gaat er een uur in. Halverwege: neem dan een kommetje slagroom, klop daar twee eidooiers door, wat suiker en kaneel door, snij een opening in den deksel, en giet de room in de taart.

Terug de oven in. Laat goed afkoelen voordat je deze taart aansnijdt. Het recept is oud, De Utrechtse Keukenmeid 1754. In het glas een mooie verse bok. Kan je vast al hier en daar krijgen.

Van harte!