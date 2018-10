Zo voorkom je vliegroest op bestek

Vliegroest

A. Visser: „Ik heb geregeld vliegroest bij sommige messen. Met een klein beetje Cif heb ik dat er zo van af, maar dat is niet de bedoeling. Ik gebruik wel een vaatwasser.”

Zamarra: „Vliegroest ontstaat doordat het bestek tegen elkaar aan staat in de vaatwasser. Rvs en zilver bij elkaar veroorzaken contactcorrosie. Dit is te voorkomen door het bestek te scheiden.”

Koffiefilter

J. Verdel: „Als ik koffie op de ’ouderwetse’ manier zet, met een papieren filter, slaat het filter vaak naar binnen. Ik heb al van alles geprobeerd, maar niets helpt.”

Zamarra: „Als u het filter vochtig maakt voordat u het in de houder doet, klapt het niet meer om.”

Smeervlek

Ton Tieleman: „Op een kaki broek van mijn vrouw zit een zwarte smeervlek. Heeft u een tip?”

Zamarra: „Smeervlekken laten zich goed verwijderen met wasbenzine. Maak de vlek hiermee vochtig en doe er een scheutje afwasmiddel op. Met een tandenborstel in de vlek poetsen en uitspoelen met water. Herhalen als de vlek nog niet helemaal weg is. Daarna insmeren met vlekkenmiddel (bijvoorbeeld Shout) en wassen in de wasmachine.”

