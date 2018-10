Reistips: zes autovrije bestemmingen voor je volgende vakantie

Rottnest Island, Australië

Rottnest Island ligt vlak bij Perth in West-Australia en bevindt zich in een beschermd natuurgebied met prachtige zeedieren, adembenemende baaien en witte zandstranden. Dankzij de fietspaden op het eiland kun je eenvoudig op de fiets de koloniale gebouwen, de historische vuurtoren en talloze ondergrondse tunnels van dit autovrije eiland ontdekken. Er zijn ook gratis wandeltochten met gids beschikbaar.

Gili-eilanden, Indonesië

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

De Gili-eilanden bestaan uit drie eilandjes en vormen een tropisch paradijs in het midden van azuurblauw water, superzachte stranden en een uitzicht waar je nooit genoeg van krijgt. Doordat er geen auto’s of motoren zijn kun je heerlijk genieten van het geluid van de golven terwijl je de zon in de zee ziet zakken met een cocktail in je hand.

Mackinac Island, Michigan, VS

Ⓒ AP

Fietsen en paard-en-wagens zijn de enige vervoersmiddelen op dit rustgevende eiland, waardoor het voelt alsof je terug in de tijd gaat. Dankzij de rijke geschiedenis is Mackinac Island een National Historic Landmark en daardoor een populaire bestemming die sterk wordt aanbevolen voor landschap, ontspanning, fietsen en wandelen.

Hydra, Griekenland

Ⓒ ZUMAPRESS.com

Dit idyllische eiland in de Saronische Golf ligt op twee uur varen van het centrum van Athene en is om die reden een populair vakantieoord. Auto’s zijn niet toegestaan en daarom kun je heerlijk wandelen door de straten en de karakteristieke stenen huizen en molens bewonderen, of een boottocht maken naar een van de schitterende stranden van Hydra.

Venetië, Italië

Ⓒ Hollandse Hoogte / Hemis Creative and Travel Imagery

Venetië is waarschijnlijk de meest voetgangersvriendelijke stad ter wereld en daarom wekt het geen verbazing dat kunstenaars, politici, courtisanen en casanova’s door de jaren heen deze stad als hun geliefde thuis hebben beschouwd.

Omdat het voor auto’s onmogelijk is door de smalle straatjes te rijden, kun je de stad het best te voet of in een gondel verkennen. Wandel over het beroemde San Marcoplein, vaar onder de Brug der Zuchten door en ontdek de legendarische Rialtobrug.

Schiermonnikoog, Nederland

Ⓒ Hollandse Hoogte / Jurjen Drenth

Ons kleine waddeneiland Schiermonnikoog is lekker dichtbij, een nationaal park en heeft autovrije straten. Eigenlijk dus een ideale bestemming om eens even lekker uit te waaien zonder alle drukke auto’s om je heen. Daarnaast is het eiland alleen bereikbaar per veerboot. Er zijn hier talloze flora en fauna te vinden. Huur een fiets en rijd naar de duinen of de bossen voor de frisse, gezonde zeelucht of boek een wadloopexcursie.

Bron: Booking.com