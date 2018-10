’Eenzaamheid aan boord goed voor zelfvertrouwen’

„Ik groeide op aan de rand van de Biesbosch, maar ik ben de enige in de familie die vaart. Als 17-jarige wilde ik reizen, waarop mijn ouders zeiden: ’Ga maar varen’. Het werd dus de Zeevaartschool, daarna de Binnenvaartschool. Leuk vond ik het niet meteen, want mijn hele sociale leven stond op z’n kop. Je had geen internet, niks, dus je was echt weg terwijl je aan het varen was.

Het duurde even voordat ik de schoonheid van die eenzaamheid kon inzien. De rust die het varen me bracht, voelde heel goed. Aan boord ben je op jezelf aangewezen, dat maakte me sterker. Mijn zelfvertrouwen groeide. Toch koos ik vanwege mijn gezin op een gegeven moment voor een baan op de wal.

Het water bleef trekken. Een vriend zat in de passagiersvaart en vroeg of ik parttime wilde meevaren. Heerlijk. In de jaren daarna werkte ik als kapitein in de passagiersvaart.

"Ik zie graag de reacties van passagiers"

Drie jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen met een rondvaartbedrijf in Den Bosch en omgeving. De eerste boot die ik kocht, was deze Amsterdamse grachtenboot, de Ouverture. Enerzijds omdat je zulke boten alleen mag varen, anderzijds omdat je dicht bij de mensen zit. Ik vertel graag en kan dan meteen de reacties zien en horen. Privé vaar ik er ook mee.

Er zit ontzettend veel historie en liefde in deze boot, een van de oudste rondvaartboten van Nederland. Ooit een bietenschuit, maar de eigenaar besloot er vanwege de grote vraag ook passagiers op mee te nemen. Toen heeft hij er de bovenkant van een oude autobus op gezet.

De laatste eigenaar heeft er niet zoveel meer aan gedaan, maar ik probeer de authenticiteit terug te halen. Dat restauratiewerk is een fijn tijdverdrijf; ik kom er helemaal van tot rust. Dat heb ik ook als ik op het water ben. In het seizoen werk ik zeven dagen per week, zo’n twaalf uur per dag. Het voelt nooit als moeten. Ik denk niet dat ik ooit nog iets anders ga doen.”

Eigenaar

Paul Kuijpers (49), schipper/directeur rondvaartbedrijf

Bootmerk en -type

Amsterdamse grachtenboot

Werf (gebouwd bij)

Monnickendam, 1911

Motor

DAF 575 120pk

Geschatte waarde

35.000 euro

Mooiste reis

„Van Gouda naar Den Bosch.”

Toekomstplannen

„Canal du Midi over.”