In dit hotel op Mallorca waan je je in een sprookje

Wanneer je het uitgestrekte terrein van Gran Hotel Son Net oprijdt, waan je je al in een sprookje. Je ziet het grote roze landhuis liggen, midden in het Unesco Werelderfgoed Tramuntana-gebergte, aan de voet van de Galatzó berg. Omgeven door dikke, groene bebossing en metershoge palmbomen die het geheel een tropisch aangezicht geven. Het uitzicht vanaf het hotel is zelfs nóg mooier: je tuurt zo over de vallei van Puigpunyent, wijngaarden, bergen en het dertig meter lange buitenzwembad van het hotel.

Het landgoed van Son Net kent een rijke geschiedenis: de finca werd in 1672 gebouwd en is daarna diverse malen gerenoveerd. In 1998 werd het omgedoopt tot een super-de-luxe en uitermate romantisch vijfsterrenhotel met 31 kamers, waaronder suites van maar liefst 150 vierkante meter. Sommige kamers zijn modern, andere juist heel klassiek of landelijk. Overal zie je de koloniale invloeden terug.

Restaurant Oleum – Latijn voor ’olijfolie’ – serveert fantastisch eten. In een romantische, intieme setting krijg je verse lokale Mallorquinse gerechten met een innovatieve twist voorgeschoteld. Probeer er vooral een Son Net-wijn bij, want jawel, het hotel heeft zijn eigen wijngaard.

Als je liever meer casual eet, kun je ook terecht bij het tweede restaurant: El Gazebo. Waar je lekker buiten zit, vlakbij het zwembad.

Een ander thema van het hotel is kunst: liefhebbers kunnen hun hart ophalen bij originele werken van onder anderen Marc Chagall, Frank Stella, David Hockney en Andy Warhol.

Ook al zul je je er onmogelijk vervelen (want er is uiteraard ook nog een beautysalon en een gym), blijf niet uitsluitend op het hotelterrein. In de omgeving kun je in de bergen hiken, paardrijden, fietsen, rotsklimmen en golfen. Of natuurlijk naar een van Mallorca’s idyllische stranden en baaitjes, of een dagje naar hoofdstad Palma.

In ’t kort

Ligging

Midden in het prachtige landschap van het Tramuntana- gebergte, vlak bij het pittoreske dorpje Puigpunyent. Op zo’n 20 minuten rijden van Palma de Mallorca.

Bijzonder

Op het landgoed van Son Net vind je ook een boomhut waarin je helaas niet kunt slapen, maar wel kunt dineren. Romantischer wordt het niet!

Praktisch

Kamerprijs va. €180 p.n.

Info: sonnet.es

