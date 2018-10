’Wandelen, fietsen en proeven in Singapore’

Via Singapore naar Bali

Wie: Marijn Driesen (36)

Naar: Singapore

Accommodatie: Dream Lodge

Tijd: twee dagen

Reden: vakantie

„Ik werkte jarenlang in de reisbranche. Toen ik een aantal jaren geleden een paar maanden op reis was, besloot ik die passie te gaan combineren met geld verdienen. Nu werk ik als virtual assistant.

Afgelopen jaar vertrok ik voor acht maanden naar Spanje en Midden-Amerika. De zomer bracht ik in Nederland door – ik heb hier geen huis meer, maar verbleef bij familie en vrienden – en nu ga ik naar Singapore en daarna door naar Bali.

Ik heb twee volle dagen in Singapore. Dan wil ik een fietstoer gaan doen en naar Gardens by the Bay waar futuristische bomen staan. Het Marina Bay Sands hotel is te duur om te overnachten, maar je kunt tegen betaling naar het observatiedek waar je mooi uitzicht hebt.

"Lopen fijnste manier om stad te verkennen"

Verder ga ik veel wandelen, door de wijken China Town en Little India. Lopen is de fijnste manier om een stad te verkennen. Ik ben vooral van plan om veel te gaan proeven; het eten schijnt superlekker te zijn.

Daarna Bali. Met een vriendin maak ik een rondreis naar Java, de eilandengroep Karimunjava om te snorkelen en te duiken en naar Kalimantan voor een jungletoer. Terug op Bali ga ik weer gewoon aan het werk. Hoelang ik daar blijf, weet ik nog niet. Alle plannen kunnen zó weer wijzigen. Dat onvoorspelbare vind ik fijn.”

Als bedoeïen in Jordanië

Wie: Brenda van den Brink (57)

Terug uit: Jordanië

Accommodatie: huurhuis

Tijd: woont er 9 jaar

Reden: verliefd op het land

„Ik woon nu negen jaar in Jordanië en ben in Nederland voor familiebezoek. Dat doe ik elk jaar, want ik vind het belangrijk om mijn familie en vrienden te zien. Maar mijn leven is in Jordanië. Mijn moeder zegt: ’Jij zou niet meer kunnen aarden in Nederland’.

De eerste keer dat ik in Jordanië kwam, was voor een zakenreis. Het land greep me. Het landschap, de zon, de gastvrijheid... Alsof ik thuiskwam. Drie maanden later ging ik weer, nu met mijn zoons. Toen wilde ik ook de Wadi Rum-woestijn zien. Ik was op slag verliefd. Zes jaar lang reisde ik steeds heen en weer, toen hakte ik de knoop door.

"Op slag verliefd op de woestijn"

Ik woon bij een bedoeïenenstam in een dorpje in de Wadi Rum-woestijn. Ik ben gids te paard of reis met een gezelschap per kameel, altijd samen met bedoeïenen, om mensen zo’n authentiek mogelijke ervaring te geven. Ook geef ik massages, doe ik healings en mediteer ik met mensen in retraites. Daarnaast werk ik aan een boek.

Ik merk dat het toerisme weer begint aan te trekken. De meeste mensen komen voor Petra, een van de zeven wereldwonderen. De Romeinse geschiedenis kun je goed zien in de stad Jerash. Jordanië heeft een ontzettend mooie natuur: in het noorden groen en bergketens met prachtige uitzichten.”