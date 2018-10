Karin kóókt, ze is hot!

„Zo voelt het inderdaad, alsof ik koorts heb”, beaamt de 49-jarige, van origine Groningse. „’Karin kóókt weer!’ wordt weleens gezegd.” Haar interne temperatuursysteem is kapot, legt ze uit.

Tijdens de recente hittegolven had Karin het werkelijk te zwaar. Haar huid gaf constant een kleurverloop te zien van rood naar paars; erytrodermie heet dat. „Gelukkig hebben wij een vrij koel huis”, zegt ze. „Ik was dus veel binnen, dat scheelde iets. Bovendien zijn we met vakantie geweest naar een zo koel mogelijke plek, in Noorwegen. Daar regende het, ’t was er hooguit tien graden. Een verademing.”

Karin is een van de niet meer dan zestien mensen in Nederland met het (ook wereldwijd) uiterst zeldzame ’Netherton-syndroom’. Daar had ik, eerlijk gezegd, nog nooit van gehoord. Een ernstige, chronische huidaandoening waarbij over haar hele lichaam de buitenste laag van de huid, de hoornlaag, niet goed blijkt aangelegd. Een constructiefout die maakt dat zij niet kan transpireren. Hoe warm ze het ook heeft, geen zweetdruppeltje op haar voorhoofd! Dat kan levensgevaarlijk zijn omdat de warmte in het lichaam daarmee geen uitweg heeft.

„Als ik het erg heet heb, voelt het alsof ik opzwel en te krappe kleding aan heb. Mijn huid voelt dan als een te klein bemeten maatpak. Dat doet hier en daar pijn.” Ze was activiteitenbegeleidster in de gehandicaptenzorg, Karin Veldman. Dat werk kan ze helaas niet meer doen. Tot haar verdriet is ze afgekeurd.

Haar huid is kurkdroog en schilferig, met vervellingen aan handpalmen en voetzolen. Zelf spreekt ze van een vissenhuid. Ook omdat haar aandoening behoort tot een groep van zo’n twintig genetische huidaandoeningen met de verzamelnaam ichthyosis, wat is afgeleid van het Griekse woord ichthis, dat ’vis’ betekent. „Ik ben een zeemeermin met voeten”, zegt Karin Veldman een beetje gekscherend. De huidbarrière is verstoord, waardoor gemakkelijk infecties en allergieën ontstaan. Vormen van ichtyosis komen voor bij een op de 200.000 mensen.

Pas op haar 39e werd de diagnose gesteld. Sinds haar vroegste kinderjaren kampte zij met lichamelijke klachten waarvoor geen verklaring bestond. En waarover mensen soms een uitgesproken oordeel hadden. Zoals de gymnastiekdocente die haar tijdens een aerobics-gastles door een klasgenoot toebeet dat ze geen conditie had. Karin liep immers rood en paars aan tijdens de lessen en had last van hartkloppingen. „Dan hoorde ik mijn hart in mijn oor bonken. Gym vond ik niet prettig omdat ik het niet goed kon volhouden.”

Ik heb te doen met Karin en haar vijftien Nederlandse lotgenoten. Daarom wil ik u wil wijzen op het ’Happy met je Huid’-festival op het Gelderse landgoed Mariënwaerdt (29 september) in Beesd bij Geldermalsen. Daar geeft Huidpatiënten Nederland, samen met andere patiëntenclubs, informatie over Netherton en al die andere nare huidaandoeningen.

Mail r.steenhorst@telegraaf.nl

Twitter @ReneSteenhorst