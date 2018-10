Recept van de dag: Surinaamse balletjes

Nodig voor een groot gezin:

• 1 kilo rundergehakt

• 3 teentjes knoflook

• 4 eetlepels paneermeel

• 1 eetlepel komijn

• 1 eetlepel sojasaus

• 1 theel worcestersaus

• 1 ei

• 2 thee bouillonpoeder

• zwarte peper

• ½ theel nootmuskaat

• kokosolie om in te bakken

Bereiding:

Knijp de knoflook uit en meng het door het gehakt, vervolgens nootmuskaat raspen en door het gehakt mengen. Ei even kloppen en door het gehakt mengen. Paneermeel, komijn, gekruide marinade (of soja en Worcestersaus) toevoegen en mengen. Bouillonpoeder en zwarte peper naar smaak toevoegen.

Het geheel goed kneden en vervolgens balletjes draaien. Een beetje olie in een pan verhitten. Let op, niet teveel. Er komt ook veel vet van het vlees af. Doe de balletjes in de pan en bak ze in ongeveer 25 minuten gaar. Draai ze tijdens het bakken voorzichtig om. Prik met een vork een balletje uit de pan en snijd het doormidden om te kijken of de binnenkant bruin is. Serveer met rijst.

Jij stuurt natuurlijk ook jouw recept in. Het thema is over de grens. Insturen kan naar goudengehaktbal@gmail.com en doe zondag 7 oktober mee tijdens de Markt van 1001 Smaken. Prachtige prijzen en eeuwige roem. Wist je dat er zelfs al bedrijven uit de Gouden Gehaktbal zijn voortgekomen?