Achtbaanfanaat: ’We zijn een echt pretparkland’

Bezoekers van de Efteling staan te popelen om in de bloedstollende attractie Baron 1898 te gaan. Wessel Wit groeide op in de buurt van het Kaatsheuvelse familiepark. Ⓒ ANP

Amsterdam - Het zal je werk maar zijn: de 28-jarige Wessel Wit bezoekt wekelijks zo’n twee tot drie pretparken. De bedenker van een heuse website over attracties weet alles van de laatste trends: „We willen comfortabele achtbanen, virtualreality-attracties zijn over hun hoogtepunt heen en pretparken stampen als gekken waterparken uit de grond.” Vandaag start in de Amsterdamse RAI de Euro Attractions Show, de grootste pretparkbeurs van Europa.