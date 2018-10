Deze tien romantische steden zijn een hit op Instagram

Londen en Parijs zijn namelijk de meest romantische en geïnstagramde steden ter wereld, zo blijkt uit onderzoek van Holidayguru. De reiswebsite ging aan de hand van het aantal posts en hashtags op zoek naar de meest geliefde bestemmingen voor een romantische reis. Dit is de top 10.

1. Londen

Londen prijkt bovenaan deze lijst met romantische bestemmingen. #Love is een van de meest gebruikte hashtags in Londen. In totaal telt de Engelse hoofdstad meer dan 106 miljoen foto’s, vooral van wereldberoemde iconen zoals de London Eye, de rode dubbeldekkers en romantische selfies bij de Theems.

2. Parijs

De Stad van de Liefde kan natuurlijk niet in dit lijstje ontbreken. Met meer dan 90 miljoen foto’s op Instagram is Parijs een enorm populaire bestemming voor romantische weekendjes weg. De indrukwekkende architectuur, charmante straatjes, stijlvolle winkels en elegante cafés vormen de perfecte achtergrond voor een romantisch plaatje.

3. Barcelona

#BarcelonaLove en #VivaElAmor zijn een aantal van de populairste romantische hashtags bij plaatjes van Park Guell of de stranden van Barcelona. En dat is niet zo gek, want een wandeling door Park Guell of over Las Ramblas bij zonsondergang is toch ook super romantisch! Zoek je nog een stad voor een weekendje weg met je geliefde dan is Barcelona the place to be!

4. Rome

Het Colosseum, het Forum Romanum en de Spaanse Trappen in Rome zijn enorm fotogeniek en passen perfect in je Instagram feed. Op de app vind je meer dan 20 miljoen foto’s van de Italiaanse stad waar de romantiek vanaf spat.

5. Bali

Witte bountystranden, oogverblindende infinity pools, kletterende watervallen en groene rijstvelden, Bali is dé plek voor een romantische getaway met je lover. Het Indonesische eiland is razend populair op Instagram en schreeuwt #anotherdayinparadise. Achter elke hoek vind je wel weer een #pictureperfect plaatje.

6. Santorini

Witgekalkte huizen met blauwe koepels, pittoreske, smalle straatjes, witte stranden én een absoluut magische zonsondergang. Breng met je geliefde een weekje door op het sprookjesachtige Santorini en tuur elke avond samen naar de romantische zonsondergang: #couplegoals!

7. Kyoto, Japan

Misschien wel de meest verrassende bestemming op deze lijst is Kyoto. Wist je dat deze Japanse stad perfect is voor een romantische vakantie? Met name in het voorjaar wanneer de kersenbloesem de parken van Kyoto omtovert tot een roze bloemenzee ziet de stad eruit als een waar sprookje.

8. Venetië

Italië is goed vertegenwoordigd in deze top 10. Net als Rome is Venetië geliefd als romantische stedentrip bestemming. Samen in een gondel door de grachten varen, slenteren over de bruggen en door de smalle straatjes en een Italiaans ijsje delen. Wie droomt er niet van om op Valentijsdag naar Venetië te vliegen?

9. Singapore

Singapore is verrassend romantisch. De glitterende lichten van #Marinabaysands en #gardensbythebay vormen de start van een heerlijk romantisch avondje. Lekker eten in een van de goede restaurants van de stad, een drankje bij een hippe rooftop bar... genieten.

10. Amsterdam

Last but not least: ons eigen Amsterdam. De Amsterdamse grachten zijn populair onder verliefde stelletjes over de hele wereld.