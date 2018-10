Koffer inpakken? Zo lang doet de gemiddelde reiziger erover

Website Booking.com heeft onderzoek gedaan onder 21.500 reizigers wereldwijd om de kunst van het inpakken aan het licht te brengen. Het onderzoek onthult dat twee van de vijf reizigers (41%) het inpakken een leuk onderdeel van de vakantie vindt, terwijl het voor bijna de helft (45%) een van de grootste vakantiezorgen is, samen met de onzekerheid over het weer (55%) en het soms ontmoedigende verzamelen van informatie over de bestemming (47%).

Tijdrovend

De vakantieplanning kan soms tijdrovend zijn; van onderzoek naar de vakantiebestemming, tot het plannen en kopen van vakantie-outfits waarin je je gegarandeerd goed voelt. Reizigers wereldwijd besteden gemiddeld vijf uur aan het samenstellen van hun vakantiegarderobe.

Dat is meer dan de tijd die besteed wordt aan het verzamelen van bestemmingsinformatie (4,7 uur) en het vinden van de accommodatie (3,8 uur). Ironisch genoeg wordt de meeste inpaktijd besteed aan vakanties waarop we over het algemeen het minste dragen: strandvakanties (39%). Deze worden gevolgd door stedentrips (38%) en feestvakanties (35%). Voor wellness-uitjes trekken we de minste tijd uit om in te pakken (8%).

Outfits

Bijna een derde van de reizigers (32%) kijkt ernaar uit de garderobe uit te breiden tijdens shopsessies voor de vakantie en meer dan een kwart (26%) verheugt zich erop kleding te dragen waarin ze met hun vakantiekleurtje kunnen pronken.

De helft van de reizigers volgt de huidige modetrends (50%) en 29% doet onderzoek zodra ze weten dat ze op vakantie gaan. Meer dan twee derde van de reizigers wereldwijd (69%) laat zich inspireren door vrienden en 60% door familie, maar Tv-programma’s (44%) en influencers (37%) spelen ook een belangrijke rol in de kledingkeuzes voor vakantie.

Verkeerd ingepakt

De helft van de reizigers zegt weleens te veel in te pakken, terwijl 12% juist te weinig meeneemt. 16% van de reizigers vergeet weleens iets. Lekkende shampooflessen zijn toch wel het meest irritante probleem, 11% van de reizigers maakt verpakkingen van vloeistoffen niet goed dicht.