Austin - De Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé is hét antwoord op de Porsche Panamera. De grote vierdeurs coupé is een intimiderende verschijning die brute prestaties levert. Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst rijdt de 639 pk sterke GT 63 S 4-Door Coupé op straat en op het Formule 1-circuit in het Texaanse Austin. Hoe goed is deze brutale aanval op de succesvolle vierdeurs Porsche?