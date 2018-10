Recept van de dag: snijbiet-aardappels

Ik nam het mee naar huis en zaaide het in een bak op mijn balkon. Toen kreeg ik Will Jansen van het prachtblad Bouillon op bezoek. Hij zag het meteen. Snijbiet. Stevige glanzende bladeren met die mooie gekleurde, soms gele soms knalrode stengels. Hij schreef over die Wilbrink met snijbiet op zijn balkon. En dat dat stoer was. Haha, en ik wist niet eens wat het was.

Nodig voor twee personen:

• 750 gr snijbiet

• 5 stevige aardappels

• 1 ui in ringen

• 2 tenen knoflook

• boter om in te bakken

• zout en peper

Bereiding:

Heb je het nog in de tuin staan, dan nu de mooiste bladeren oogsten. Of een bos kopen. Schil de aardappels en snij ze in stevige stukken. Kook samen met de grof gehakte snijbiet, tot de aardappels net gaar zijn. Giet af. Bewaar een beetje kookvocht. Dan zet je de uienringen en de knoflook aan in boter en bak je aardappels met de snijbiet mee. Tot de aardappels kleuren. Op smaak brengen met zout en peper.

Serveer er een tartaartje bij of een worst of iets anders lekkers van de slager. Blus je bakvocht met wat kookvocht.

En een Grimbergen dubbel erbij in het glas.