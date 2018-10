Drie skigebieden in Canada waar je geweest moet zijn

Whistler

In het gemoedelijke Whistler is overal sfeervolle horeca te vinden. Ⓒ Foto Whistler tourism

Whistler, op twee uur rijden van Vancouver, is ronduit gemoedelijk en heeft het veel weg van Disney’s winterwonderland.

Skiën gaat hier makkelijk! Heus geen poeder tot je middel, maar vergelijk het met een vers los laagje Alpensneeuw. Nergens ijslagen op steile stukken, nergens wachtrijen en al helemaal geen drukte op de brede pistes zelf.

Lange groene pistes en brede blauwe; skiërs kunnen op de 200 kilometer parcours alle kanten op. Voor de diehards zijn er de wereldberoemde pikzwarte pistes. De double black diamonds.

Sun Peaks

Sun Peaks is wat kleiner, overzichtelijker en gemoedelijker dan Whistler. Ⓒ Hollandse Hoogte

Sun Peaks is een familieoord waar het woord gemoedelijkheid waarschijnlijk is uitgevonden. Hier kun je overal buiten de pistes skiën in de losse poedersneeuw, met uitzicht op de Rocky Mountains.

Het gebied is wat kleiner, overzichtelijker en gemoedelijker dan Whistler, met een stuk minder uitgaansgelegenheden.

Wat betreft skiën kent het uitdagende stukken, maar ook veel relaxte pistes tussen de bomen door. Aan het einde van het dorp kun je met sledehonden de uitgestrekte bossen in.

Big White

Big White aan de voet van de Kelowna. Er valt hier zoveel sneeuw dat in de loop van het seizoen alleen nog de toppen van de bomen zichtbaar zijn. Ⓒ Bigwhite

Er valt in Big White zoveel sneeuw dat in de loop van het seizoen alleen nog de toppen van de bomen zichtbaar zijn. Die hebben door de vele sneeuw op de takken veel weg van sneeuwgeesten.

Ook hier weer een gemoedelijke sfeer en heerlijke steaks tijdens de lunch. Eten doen de Canadezen niet echt op de piste, maar beneden in het skidorp waar alle pistes als een trechter samenkomen.

De pistes zijn lekker rustig. Met vriendelijke namen als Cougar Alley, Sun Run, Black Bear en Surprise. Buiten de pistes skiën kan vrijwel overal.